陸官方擬進一步 便利境外機構投資者投資證券

中國人民銀行、大陸國家外匯管理局今（13）日披露《境外機構投資者境內證券投資資金管理規定(徵求意見稿)》，擬進一步便利境外機構投資者在大陸投資證券。

中新經緯報導，這次修訂的境外機構投資者境內證券投資資金管理規定，是中國人民銀行、國家外匯管理局取消合格境外投資者(QFII/RQFII)投資額度限制後，為進一步便利境外機構投資者境內證券投資而擬推出實施的管理規定。

《徵求意見稿》的重點，一是合併兩項制度的資金管理規定。在取消合格境外投資者(QFII/RQFII)投資額度限制基礎上，合併QFII/RQFII相關資金管理規定，以後符合要求的境外機構投資者，僅需參照本規定進行跨境資金管理。

二是本外幣一體化管理。在保留QFII和RQFII制度基礎上，不再對境外機構投資者分幣種管理，境外機構投資者可根據投資需要，匯入外幣或人民幣或同時匯入外幣與人民幣資金，並根據所匯入幣種開立相應帳戶。

三是優化託管人管理。單家境外機構投資者不再受原合格境外投資者(QFII/RQFII)制度對託管人數量的限制(根據原規定，QFII可選擇1家境內託管人，RQFII可選擇3家境內託管人)，可根據實際投資需要選擇託管人。委託2家以上託管人的，應當指定一家託管人作為主報告人(僅有一家託管人的，默認該託管人為主報告人)，負責代其統一辦理登記等事項。

四是進一步便利境外機構投資者境內證券投資。不再要求境外機構投資者匯出累計收益時，提供大陸註冊會計師出具的投資收益專項審計報告、稅務備案表等資料，以完稅承諾函替代，極大簡化其資金匯出入手續；大幅簡化登記資料，精簡境外機構投資者登記表內容，減少境外機構投資者填寫的備註等資訊。