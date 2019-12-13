瑞士信貸：iPhone 11月大陸出貨量大跌35％

大陸網路媒體《觀察者網》報導，蘋果手機在大陸市場的熱度正在消退。瑞士信貸新近發布的分析報告指出，iPhone手機11月在中國的出貨量較去年大降35.4%，並且已經是連續第二個月出現兩位數衰退。

分析師稱，中國手機製造商激烈的競爭、蘋果尚未推出支援5G的iPhone手機，都是導致蘋果銷量下滑的原因。。

瑞士信貸分析師指出，儘管中國智慧型手機市場較去年同期略有增長，但11月蘋果手機在中國的出貨量卻較去年同期大幅衰退35.4%。10月，蘋果手機在中國市場的銷量年比也下跌10.3%。

分析師表示，自iPhone 11新系列上市以來，中國市場的總出貨量比去年同期下降7.4%。估計過去三個月（9月至11月），蘋果手機在中國市場的收入年比減少17.5%以上。

報導稱，「蘋果最近在中國市場的日子過得很艱難」。據科技市場研究公司Canalys的數據，今年第2季，蘋果手機在中國上場的出貨量年比下降14%，市佔從去年同期的6.4%降至5.8%。第3季，蘋果在中國市場的佔有率進一步下滑至5.2%，華為的市場主導地位則是進一步獲得鞏固，市場份額升至42.4%。