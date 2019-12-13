改革關鍵年 打組合拳

今年的大陸中央經濟工作會議已落幕，市場預料，明年官方政策的組合拳將是「寬貨幣，緊信用，鬆財政」。作為改革的關鍵之年，2020年在國企改革、利率市場化改革、戶籍制度改革等方面都將邁出實質性步伐。

第一財經報導，大陸明年經濟工作有三大看點，一是在確保連續性和穩定性的基礎上，明年逆周期宏觀政策的前瞻性和靈活性，在具體操作層面會得到更多體現，以此來保證經濟增長平穩發展。

中信證券首席固收分析師明明表示，明年貨幣政策邊際寬鬆的方向不變，但節奏和力度上會更加靈活：一方面是結構性貨幣政策更多地創設、完善和使用（例如PSL），另一方面是寬鬆政策不會一蹴而就。

看點二是以新基礎建設孕育新動能。摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊表示，大陸正在邁向量質齊升的經濟發展新時期，透過傳統基建是經濟發展的必要手段，而新基建既能穩投資、穩增長，也符合促創新的政策目標，將為新時期的經濟發展帶來新的動能。

民生銀行研究院研究員郭曉蓓表示，5G、城市軌道交通、人工智慧、工業互聯網等新型基建領域，將成為2020年政策發力的重點。

看點三是國企改革再出發，利率市場化加速。章俊認為，國企改革是結構性改革的關鍵一環。