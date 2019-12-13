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拚旅遊 落實帶薪休假制

2019-12-13 02:16經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

為促進旅遊消費，大陸發改委等九部門昨（12）日聯合要求落實帶薪休假制度，並提出五大項目16條細項措施，以增加旅遊產品供給等。

北京商報報導，為落實「大陸國務院辦公廳關於進一步激發文化和旅遊消費潛力的意見」（簡稱意見），將加快推動落實帶薪休假，用人單位對履行落實帶薪年休假制度負主體責任。工會組織對維護單位職工帶薪休假權益負主要責任，將帶薪年休假落實情況納入職工大會、職工代表大會審議事項，定期向職工報告說明。

同時持續完善帶薪休假制度建設，鼓勵用人單位在年初結合工作需要和職工休假意願統籌安排當年休假，優先考慮子女上學的職工在寒暑假休假安排。另外各地可結合氣候環境等情況統籌寒暑假時間，頒布中小學放春假或秋假辦法，引導職工家庭在出遊季節帶薪休假。

每經網報導，意見還強調，加強用人單位休假配套制度建設，積極推行崗位AB角制度，完善職工休假保障制度。

線上旅遊平台業者表示，每年春節過後，旅遊線路價格回落，其中機票、酒店等價格下降最明顯，通常要到元宵節後，旅遊產品價格才會逐漸回歸到平日水平，去年春節後境內、出境旅遊報價平均降幅在30%左右。如果能夠落實帶薪休假制度，不僅分擔節假日出遊壓力，也讓更多人享受高性價比的旅遊產品。

刺激消費方面，意見指出，要加大投入力度，著力增加旅遊產品供給。新政要求加快旅遊產品升級改造。

春節北京元宵節

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