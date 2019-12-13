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大陸明年經濟 強化六穩

2019-12-13 02:16經濟日報 記者李仲維/綜合報導

中共中央經濟工作會議昨（12）日閉幕，會後發布文件顯示，要實現明年預期目標，必須完善和強化「六穩」舉措，健全財政、貨幣、就業等政策的協同和傳導落實機制，確保經濟運行在合理區間。

中共中央經濟工作會議是中國大陸最高級別的經濟工作會議，由中共中央和國務院聯合召開，每年一次，一般12月舉行，目標為來年的大陸經濟發展作出部署。「六穩」是指穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期。

新華社報導，今年會議10日至12日舉行，會議由中共總書記習近平總結2019年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2020年經濟走向。由於中美貿易戰與大陸經濟轉型等變數，經濟能否持續維持每年6%的成長率，以及未來會使用那些政策工具維持成長，深受外界矚目。

昨天公布的會議內容顯示，中國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，結構性、體制性、周期性問題相互交織，「三期疊加」影響持續深化，經濟下行壓力加大。經濟工作會議判斷，「世界大變局加速演變的特徵更趨明顯，全球動盪源和風險點顯著增多。中國要做好預案」。

會議未如外傳可能公布明年GDP成長目標是「保6」或「保5」，僅強調要「保持經濟運行在合理區間」。而要實現明年預期目標，要堅持「穩」字當頭，堅持宏觀政策要穩、微觀政策要活、社會政策要託底（依託）的政策架構。

會議指出，明年是全面建立小康社會和「十三五」規劃封關之年，要實現第一個百年奮鬥目標，為「十四五」（第14個五年計畫）發展和實現第二個百年奮鬥目標打好基礎，做好經濟工作十分重要。

會議確定明年要做好六項重點工作：一是堅定不移貫徹新發展理念。要堅定不移貫徹創新、協調、綠色、開放、共用的新發展理念，推動高品質發展；二是堅決打好三大攻堅戰。要確保脫貧攻堅任務如期全面完成、要打好汙染防治攻堅戰、要重點打好藍天、碧水、淨土保衛戰。

三是確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，全面落實因城施策，穩地價、穩房價、穩預期的長效管理調控機制，促進房地產市場平穩健康發展。

四是繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。強調財政政策、貨幣政策要與消費、投資、就業、產業、區域等政策形成合力，引導資金投向供需共同受益、具有乘數效應的先進製造、民生建設、基礎設施短板等領域，促進產業和消費「雙升級」。

五是致力推動高品質發展。其中包括要加快恢復活豬生產，做到保供穩價。六是深化經濟體制改革。

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