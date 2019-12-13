親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

全球橡膠大會海口開幕 25國與會

2019-12-13 02:18聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

為期三天的2019第十五屆全球橡膠大會12日在海南海口開幕，這是全球橡膠大會首次在中國大陸舉辦，來自25個國家的政府官員、產業集團負責人、業內專家學者近600人參加。

中新社報導，本屆全球橡膠大會以「天然橡膠業2.0-重大革新遊戲規則」為綜合主題，涵蓋天然膠業上、中和下游產業鏈，致力於提供高端討論平台，探討影響國際橡膠和橡膠製品市場層面的關鍵因素和發展戰略。

國際橡膠研究與發展委員會（IRRDB）秘書長阿都阿茲在會上表示，全球市場形勢的變化對全球天然橡膠行業產生了負面影響。橡膠價格低已成為小農和種植園面臨的嚴重問題。在傳統的橡膠生產國，種植公司正在轉向油棕櫚等替代作物。

來自越南、泰國、印尼等主要天然橡膠生產國相關機構負責人也表達了對膠價低迷的擔憂。印尼國家橡膠集團負責人在致辭時坦言，該國橡膠業面臨價格下跌、勞工成本上升、缺乏技術和機械、橡膠疾病等不利因素影響。但他同時表示，他們正在擴大種植面積，「我們還是相信，橡膠價格會回升」。

中國大陸是世界第一大橡膠消費國，海南是中國大陸最大天然橡膠生產基地。海南省副省長劉平治在會上表示，在膠價持續低迷的情況下，海南著眼於布局產業鏈、完善供應鏈、提升價值鏈，積極推動供給側結構性改革；創新發展智能割膠機器人、自動化加工生產線等高新技術產業；探索和發展橡膠收入保險、風災指數保險等模式，促進橡膠產業高質量發展。

阿都阿茲在會上建言天然橡膠工業迫切需要改革，建議制定「天然橡膠2.0」框架，通過在研究和運營過程中融入數字革命、工業4.0、電子商務、區塊鏈和生物技術，使該行業變得技術更加嫻熟，市場驅動力更強，並與全球大趨勢所定義下的下一代橡膠和新應用的無縫開發相連接。

印尼保險

延伸閱讀

高市議會混亂閉幕 綠舉牌抗議、藍高喊凍蒜

全智賢御用造型師操刀 Jimmy Choo新...

慶富案 高市議會決議追究高銀獨董常董民刑事責...

港警半年射1.6萬枚催淚彈「瘋了」 警方指：...

2019 最後一次送 ______ 別說沒有告訴你🎉

相關新聞

陸訂明年經濟政策 「穩」字當頭

2019-12-12 23:55

回歸20年 習近平將釋利多 澳門定位金融中心

2019-12-13 00:07

陸民營5G衛星 預計月底升空

2019-12-13 02:19

北斗衛星導航產業 滬擁近百家

2019-12-13 02:19

台二代扎根張家港 轉型拓新路

2019-12-13 02:19

滬300套公租房 助台青安心就業

2019-12-13 02:19

2020香港樓市 外資：將跌1~2成

2019-12-13 02:18

智能產業高峰論壇福州登場 華為人工智能孵化中心啟動

2019-12-13 02:18

中國大陸近半國際學生 來自一帶一路沿線國家

2019-12-13 02:18

大陸明年經濟 強化六穩

2019-12-13 02:16

拚旅遊 落實帶薪休假制

2019-12-13 02:16

改革關鍵年 打組合拳

2019-12-13 02:16

中共中央經濟工作會議在北京舉行 強調穩字當頭

2019-12-12 19:24

中共經濟工作會議：明年抓好六項重點

2019-12-12 19:21

發改委稱中國將小幅度及高頻減息 引導利率下行

2019-12-12 16:29

流動性總量充裕 人行公開市場操作逆回購17連歇

2019-12-12 16:28

台澳混血美女棋士黑嘉嘉：人類目前無法戰勝AI

2019-12-12 13:40

華為「P40」系列曝光 首用石墨烯電池

2019-12-12 12:56

工信部料明年GDP增速降至6%左右

2019-12-12 12:53

才免關門香港航空恐將裁員 國泰：願接收機師

2019-12-12 12:52

春節打工 廣東招保母日薪2150元

2019-12-12 11:47

大陸股市滬指開市後偏軟 鋼鐵化工股向下

2019-12-12 10:44

大陸首顆5G衛星出廠拚月底發射 建太空互聯網

2019-12-12 09:36

滬台盟建議：廣納台企參與科創

2019-12-12 08:48

四川5+1產業政策 向台商招手

2019-12-12 04:38

陸金融改革試驗區 再增三省四地

2019-12-12 04:36

江海明珠巡禮／啟東服務台企 直通車上路

2019-12-12 00:53

江海明珠巡禮／金融連心橋 協助融資拚升級

2019-12-12 00:53

陸海關新制 台貨檢驗擬放寬

2019-12-11 23:09

WTO上訴機構停擺 陸批美蠻橫

2019-12-11 23:09

德國三大電訊商之一 宣布與華為合作5G網路

2019-12-11 22:00

熱愛體育事業 蔡崇信是阿里巴巴軍師

2019-12-11 19:29

5G手機逆勢一支獨秀 陸11月出貨超500萬支

2019-12-11 14:46

樂園寒冬！香港海洋公園連4年虧蝕 上年度淨虧損逾21億

2019-12-11 14:35

台灣烏龍茶兩岸共通標準 大陸近日將立項公告

2019-12-11 12:57

降低對台商品查驗 大陸海關將推第三方廠商檢驗採信

2019-12-11 12:40

國台辦：大陸社保對台胞全覆蓋

2019-12-11 11:59

國台辦：將為台企提供同等待遇

2019-12-11 11:20

志在必得 陸企340億搶下非洲最大銅礦

2019-12-11 09:57
看更多

熱門文章

遠航傳停航…旅行業找不到董座張綱維 高層：孤臣無力可回天

2019-12-12 13:40

遠航驚傳歇業 張綱維發出「遺書」：都是我的錯

2019-12-12 17:14

步上復興航空路？遠航票務全暫停 民航局下午說明

2019-12-12 12:18

影／韓國瑜全家福照出現藝展惹議 文化中心：用平常心觀賞

2019-12-12 12:12

獨／遠航內部公告「資金籌措困難」12月13日停止營運

2019-12-12 14:22

疑心肌梗塞捷運站口昏倒 北市刑大警官不治

2019-12-12 11:04

停飛幕後／三記重拳 擊垮遠航

2019-12-12 14:57

NBA／魔獸遭狂噓爆衝突 詹姆斯大三元拆穿魔術

2019-12-12 11:02

燦坤高層大地震 董事長、財務長雙雙辭職

2019-12-12 17:56

遠航停飛 有學者點出關鍵與星宇有關

2019-12-12 17:47

桃機二航廈擴建案爆貪汙 桃機處長收254萬回扣遭起訴

2019-12-12 10:24

解析遠航財務危機：張綱維財務槓桿玩太大

2019-12-12 20:47

MLB／道奇合約均薪更高 洋基搶柯爾贏在第九年

2019-12-12 08:02

獨／遠航樺福集團經營危機 高雄樺舍商旅年底也歇業

2019-12-12 14:21

明志科大化學物質冒煙疑外洩 緊急疏散百名學生

2019-12-12 20:21

台中人注意！ 台74線潭子往返松竹段 這三天封閉

2019-12-12 11:42

獨／「道士金榜題名」 全國首位道長考上博士班有洋葱

2019-12-12 10:07

遠航無預警停業違反大解法 賴香伶：限制張綱維出境

2019-12-12 15:37

金融業跟半導體工程師獎金都沒它多！為何這冷門職業能登上台灣獎金排行冠軍？

2019-12-12 08:26

廁所門板有兩個掛鉤？ 日本網友爆料驚人用途

2019-12-12 16:01

台南38年前小吃攤「均一價15元」 網友嘆：回不去的物價

2019-12-12 12:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top