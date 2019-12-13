全球橡膠大會海口開幕 25國與會

為期三天的2019第十五屆全球橡膠大會12日在海南海口開幕，這是全球橡膠大會首次在中國大陸舉辦，來自25個國家的政府官員、產業集團負責人、業內專家學者近600人參加。

中新社報導，本屆全球橡膠大會以「天然橡膠業2.0-重大革新遊戲規則」為綜合主題，涵蓋天然膠業上、中和下游產業鏈，致力於提供高端討論平台，探討影響國際橡膠和橡膠製品市場層面的關鍵因素和發展戰略。

國際橡膠研究與發展委員會（IRRDB）秘書長阿都阿茲在會上表示，全球市場形勢的變化對全球天然橡膠行業產生了負面影響。橡膠價格低已成為小農和種植園面臨的嚴重問題。在傳統的橡膠生產國，種植公司正在轉向油棕櫚等替代作物。

來自越南、泰國、印尼等主要天然橡膠生產國相關機構負責人也表達了對膠價低迷的擔憂。印尼國家橡膠集團負責人在致辭時坦言，該國橡膠業面臨價格下跌、勞工成本上升、缺乏技術和機械、橡膠疾病等不利因素影響。但他同時表示，他們正在擴大種植面積，「我們還是相信，橡膠價格會回升」。

中國大陸是世界第一大橡膠消費國，海南是中國大陸最大天然橡膠生產基地。海南省副省長劉平治在會上表示，在膠價持續低迷的情況下，海南著眼於布局產業鏈、完善供應鏈、提升價值鏈，積極推動供給側結構性改革；創新發展智能割膠機器人、自動化加工生產線等高新技術產業；探索和發展橡膠收入保險、風災指數保險等模式，促進橡膠產業高質量發展。

阿都阿茲在會上建言天然橡膠工業迫切需要改革，建議制定「天然橡膠2.0」框架，通過在研究和運營過程中融入數字革命、工業4.0、電子商務、區塊鏈和生物技術，使該行業變得技術更加嫻熟，市場驅動力更強，並與全球大趨勢所定義下的下一代橡膠和新應用的無縫開發相連接。