中國大陸近半國際學生 來自一帶一路沿線國家

「全球人才競爭：吸引國際學生的國家戰略比較」報告11日在北京發布。報告稱，中國大陸的「一帶一路」倡議已經成為加強教育交流的有效媒介，如今在中國大陸有近一半的國際學生來自「一帶一路」沿線國家。

中新社引述報告指出，中國大陸在招收國際學生方面成績顯著。如今，中國大陸不僅是世界上最大的國際學生輸出國，同時也是最受國際學生歡迎的留學接待國之一。中國大陸的國際學生數量在2017年到2018年間增長了近11%。

報告稱，知識和創新驅動型經濟規模在全球範圍內不斷擴大是各國吸引國際學生的動機之一。為吸引國際學生，中國大陸主要採取了提升教育質量、提供經濟資助及獎學金、改變課程及教學模式等方式。實習、順利獲得居留許可和畢業後留在中國大陸工作的各種項目讓國際學生受益頗深。

此外，中國大陸為學習高科技和電子商務專業的國際學生創造機會，使他們能從學校輕鬆過渡到勞動力市場，北京、上海和深圳等多個城市為解決當地的技能差距，都制定了相關政策。

報告認為，以上政策還影響到了其他國家，例如歐洲Erasmus項目。其推出的提供實習制和學徒制的長期交換項目，就體現了對就業能力的日益增長的需求。

本報告由全球化智庫（CCG）、世界教育創新峰會、國際教育協會聯合發布，報告中各國的相關戰略和方式截至2019年5月。