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2020香港樓市 外資：將跌1~2成

2019-12-13 02:18聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

香港今年經歷重大社會衝突，物業市場亦受波及，成為過去十年以來物業投資市場最淡靜的...
香港今年經歷重大社會衝突，物業市場亦受波及，成為過去十年以來物業投資市場最淡靜的一年。圖為港島北角一帶的物業。 香港中通社
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仲量聯行12日發布「2020年香港樓市展望」報告指，2020年香港樓市挑戰重重，中小型住宅樓價將下跌10%至15%，依賴中國大陸買家需求的豪宅價格則將下跌20%。

香港中通社報導，報告指受到本地社會爭拗和經濟不明朗因素影響，香港歷來為期最長的樓市升浪已於今年下半年告終。住宅市場氣氛在下半年轉弱，中小型住宅及豪宅樓價紛紛下滑。今年全年而言，前者預計微升1.3%，後者料跌1%。受惠於積壓的龐大住屋需求及放寬按揭貸款，中小型住宅樓價相對穩定。

仲量聯行香港主席兼資本市場主管曾煥平表示，今年下半年香港中小型住宅樓價因本地政治不明朗而回落2.5%。在空置稅推出及住宅供應增加下，發展商為求去貨，新盤定價將承受更大壓力，預計中小型住宅樓價將於明年下跌10%至15%。另一方面，中國大陸和香港經濟放緩將削弱住屋需求，尤其是依賴大陸買家需求的豪宅市場，預計明年豪宅價格將下跌20%。

寫字樓市場方面，報告指在中美貿易摩擦和本地政治不明朗因素的夾擊下，香港甲級寫字樓市場已經步入下行周期。今年甲級寫字樓市場的淨吸納量下跌62%至不足110萬平方呎。年初至今，整體寫字樓空置率升至5.9%，是自2010年4月以來高位，中環寫字樓空置率升至3.5%，創逾4年新高。仲量聯行商業部主管鮑雅歷（Alex Barnes）表示，2020年的租賃需求將仍然偏軟，甲級寫字樓租金料將下跌15%至20%，當中中環寫字樓租金與其他地區仍有顯著差距，因此下調壓力最大。

零售市場方面，報告指今年下半年入境旅客市場受挫，傳統購物區及部分商場的生意均受到嚴重影響，導致核心區街鋪及大型商場租金分別在今年下挫18.4%及5.6%。仲量聯行商鋪部資深董事陳耀峯預計，明年核心區街鋪租金將下挫15%至20%。不過，新來港的零售商仍傾向租用核心區商場，料商場租金僅下跌約5%。

香港

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