滬300套公租房 助台青安心就業

上海市台協會長張簡珍（前排左一起）、台盟上海市委秘書長李海泳、上海地產住保副總經理朱震宇，分別代表三方簽約。 特派記者林宸誼／上海攝影 分享 facebook 繼廈門、北京之後，台灣民主自治同盟上海市委員會（簡稱台盟上海市委）、上海市台協與上海地產（集團）共同合作，昨舉行三方共同簽約，推出300套針對台青的公租房，要協助在上海就業的台青解決住房困難。

房源分別來自普陀區馨越公寓，徐匯區馨寧公寓、馨逸公寓，上海南站公租房，浦東新區耀華濱江公寓以及閔行區馨古美佳苑共六處。

台盟上海市委秘書長李海泳指出，近一年來，台盟主動對接地產集團，實地查看、瞭解房源，透過市台協報告問卷掌握需求，會同有關部門專題調研協商政策，不僅促成了首批租賃300套，也研究制定後續的操作和管理辦法，打通了政策落地的最後一里路，讓這一個好政策落到實處，落到心裡。

地產集團副總裁楊慶雲表示，300套優質房源，均按全裝修配置，周邊配套設施齊全，為在滬台青提供便捷、高效的公共服務，營造舒適溫馨的生活環境，緩解台青在上海工作生活方面的住房壓力。

在滬台灣青年租賃上海地產集團市籌公共租賃住房簽約儀式，12日在上海地產大廈舉行。圖為在滬台灣青年在簽約儀式活動現場「看房」。 中新社 分享 facebook

上海市台協會長張簡珍說，在市場競爭十分激烈的環境下，台青的就業生存道路變得非常的艱難，尤其是在上海，所以解決年輕人住房問題，才可以讓他們安心的在上海打拚，也讓台灣青年有更多的信心。

現年30歲的台青林平，在上海工作4年、創業1年，曾在長寧和黃埔與朋友合租一套房，客廳和浴室需要和室友共享，分配到的空間只有一間房間，一個月租金要人民幣3000元到4000元（新台幣1.3萬元到1.8萬元），他表示租房還是以便利和價格優先，「這次其實不在乎房子大小，只要有私人空間。」

在滬台青若想要申請公租房，只要具備與公司簽約一年以上的勞動合同，或是持有居住證兩年以上、繳交社會保險一年以上證明，就可以申請。

大陸全國政協常委、台盟中央專職副主席楊健，全國台企聯會長李政宏，兩岸企業家峰會中小企業合作及青年創業推進小組辦公室主任李偉等人，見證簽約儀式。