親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

滬300套公租房 助台青安心就業

2019-12-13 02:19聯合報 特派記者林宸誼／上海報導

上海市台協會長張簡珍（前排左一起）、台盟上海市委秘書長李海泳、上海地產住保副總經...
上海市台協會長張簡珍（前排左一起）、台盟上海市委秘書長李海泳、上海地產住保副總經理朱震宇，分別代表三方簽約。 特派記者林宸誼／上海攝影
分享
繼廈門、北京之後，台灣民主自治同盟上海市委員會（簡稱台盟上海市委）、上海市台協與上海地產（集團）共同合作，昨舉行三方共同簽約，推出300套針對台青的公租房，要協助在上海就業的台青解決住房困難。

房源分別來自普陀區馨越公寓，徐匯區馨寧公寓、馨逸公寓，上海南站公租房，浦東新區耀華濱江公寓以及閔行區馨古美佳苑共六處。

台盟上海市委秘書長李海泳指出，近一年來，台盟主動對接地產集團，實地查看、瞭解房源，透過市台協報告問卷掌握需求，會同有關部門專題調研協商政策，不僅促成了首批租賃300套，也研究制定後續的操作和管理辦法，打通了政策落地的最後一里路，讓這一個好政策落到實處，落到心裡。

地產集團副總裁楊慶雲表示，300套優質房源，均按全裝修配置，周邊配套設施齊全，為在滬台青提供便捷、高效的公共服務，營造舒適溫馨的生活環境，緩解台青在上海工作生活方面的住房壓力。

在滬台灣青年租賃上海地產集團市籌公共租賃住房簽約儀式，12日在上海地產大廈舉行。...
在滬台灣青年租賃上海地產集團市籌公共租賃住房簽約儀式，12日在上海地產大廈舉行。圖為在滬台灣青年在簽約儀式活動現場「看房」。 中新社
分享

上海市台協會長張簡珍說，在市場競爭十分激烈的環境下，台青的就業生存道路變得非常的艱難，尤其是在上海，所以解決年輕人住房問題，才可以讓他們安心的在上海打拚，也讓台灣青年有更多的信心。

現年30歲的台青林平，在上海工作4年、創業1年，曾在長寧和黃埔與朋友合租一套房，客廳和浴室需要和室友共享，分配到的空間只有一間房間，一個月租金要人民幣3000元到4000元（新台幣1.3萬元到1.8萬元），他表示租房還是以便利和價格優先，「這次其實不在乎房子大小，只要有私人空間。」

在滬台青若想要申請公租房，只要具備與公司簽約一年以上的勞動合同，或是持有居住證兩年以上、繳交社會保險一年以上證明，就可以申請。

大陸全國政協常委、台盟中央專職副主席楊健，全國台企聯會長李政宏，兩岸企業家峰會中小企業合作及青年創業推進小組辦公室主任李偉等人，見證簽約儀式。

上海青年

延伸閱讀

上海首推台青公共宅 有居住證才能申請

上海體育局拜訪金門 盼促兩地馬拉松交流

Airbnb 推年末度假攻略 精選全球十大絕...

滬台盟建議：廣納台企參與科創

2019 最後一次送 ______ 別說沒有告訴你🎉

相關新聞

陸訂明年經濟政策 「穩」字當頭

2019-12-12 23:55

回歸20年 習近平將釋利多 澳門定位金融中心

2019-12-13 00:07

陸民營5G衛星 預計月底升空

2019-12-13 02:19

北斗衛星導航產業 滬擁近百家

2019-12-13 02:19

台二代扎根張家港 轉型拓新路

2019-12-13 02:19

2020香港樓市 外資：將跌1~2成

2019-12-13 02:18

智能產業高峰論壇福州登場 華為人工智能孵化中心啟動

2019-12-13 02:18

中國大陸近半國際學生 來自一帶一路沿線國家

2019-12-13 02:18

全球橡膠大會海口開幕 25國與會

2019-12-13 02:18

大陸明年經濟 強化六穩

2019-12-13 02:16

拚旅遊 落實帶薪休假制

2019-12-13 02:16

改革關鍵年 打組合拳

2019-12-13 02:16

中共中央經濟工作會議在北京舉行 強調穩字當頭

2019-12-12 19:24

中共經濟工作會議：明年抓好六項重點

2019-12-12 19:21

發改委稱中國將小幅度及高頻減息 引導利率下行

2019-12-12 16:29

流動性總量充裕 人行公開市場操作逆回購17連歇

2019-12-12 16:28

台澳混血美女棋士黑嘉嘉：人類目前無法戰勝AI

2019-12-12 13:40

華為「P40」系列曝光 首用石墨烯電池

2019-12-12 12:56

工信部料明年GDP增速降至6%左右

2019-12-12 12:53

才免關門香港航空恐將裁員 國泰：願接收機師

2019-12-12 12:52

春節打工 廣東招保母日薪2150元

2019-12-12 11:47

大陸股市滬指開市後偏軟 鋼鐵化工股向下

2019-12-12 10:44

大陸首顆5G衛星出廠拚月底發射 建太空互聯網

2019-12-12 09:36

滬台盟建議：廣納台企參與科創

2019-12-12 08:48

四川5+1產業政策 向台商招手

2019-12-12 04:38

陸金融改革試驗區 再增三省四地

2019-12-12 04:36

江海明珠巡禮／啟東服務台企 直通車上路

2019-12-12 00:53

江海明珠巡禮／金融連心橋 協助融資拚升級

2019-12-12 00:53

陸海關新制 台貨檢驗擬放寬

2019-12-11 23:09

WTO上訴機構停擺 陸批美蠻橫

2019-12-11 23:09

德國三大電訊商之一 宣布與華為合作5G網路

2019-12-11 22:00

熱愛體育事業 蔡崇信是阿里巴巴軍師

2019-12-11 19:29

5G手機逆勢一支獨秀 陸11月出貨超500萬支

2019-12-11 14:46

樂園寒冬！香港海洋公園連4年虧蝕 上年度淨虧損逾21億

2019-12-11 14:35

台灣烏龍茶兩岸共通標準 大陸近日將立項公告

2019-12-11 12:57

降低對台商品查驗 大陸海關將推第三方廠商檢驗採信

2019-12-11 12:40

國台辦：大陸社保對台胞全覆蓋

2019-12-11 11:59

國台辦：將為台企提供同等待遇

2019-12-11 11:20

志在必得 陸企340億搶下非洲最大銅礦

2019-12-11 09:57
看更多

熱門文章

大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

2019-12-12 11:00

23人名寫錯15個 大陸女記者憑著漂亮成功轉移視線

2019-12-12 14:44

台澳混血美女棋士黑嘉嘉：人類目前無法戰勝AI

2019-12-12 13:40

以無人機進入中共解放軍軍營 39歲香港男子被捕

2019-12-12 12:54

2歲男童右眼刺入鋼針 西安神之手10秒拔除

2019-12-12 09:17

達賴喇嘛：從香港可看出 極權制度不適合中國

2019-12-12 15:24

We are Hong Kong！香港球迷在東亞杯男足狂噓中國國歌

2019-12-12 11:29

華為「P40」系列曝光 首用石墨烯電池

2019-12-12 12:56

習近平將出席澳門回歸活動 宣布多項利多措施

2019-12-12 16:22

劉結一撰文痛批台獨 重申和平統一、一國兩制

2019-12-12 10:25

檔案互鎖邀訪卡關 學者形容兩岸：就像兩個小孩鬧脾氣

2019-12-12 04:46

才免關門香港航空恐將裁員 國泰：願接收機師

2019-12-12 12:52

大陸首顆5G衛星出廠拚月底發射 建太空互聯網

2019-12-12 09:36

朝鮮半島緊張升溫 大陸代表安理會預警形勢逆轉

2019-12-12 10:25

跨海又跨界 台灣網紅畫師教解剖

2019-12-12 04:33

大陸偵破特大走私穿山甲鱗片案繳獲逾23噸5萬隻遭殺

2019-12-12 10:46

中共晉升上將軍銜儀式 習近平晉升七位中共上將

2019-12-12 18:14

陸正能量神曲《信仰的光芒》作者涉收受巨賄雙開

2019-12-12 10:37

影／七夕一天連劈3女 北大教師遭解聘

2019-12-12 17:29

中共中央經濟工作會議在北京舉行 強調穩字當頭

2019-12-12 19:24

陸委會：兩岸春節加班機還在溝通聯繫

2019-12-12 17:54

四川5+1產業政策 向台商招手

2019-12-12 04:38

中國無印良品商標之爭 一次看懂

2019-12-12 15:08

涉港涉疆紛擾 陸外交部網站更新 王毅強調捍衛國家主權

2019-12-12 12:13

噁！服務員啃羊肉 骨頭扔回鍋燉湯…店家：已開除

2019-12-12 13:44

全球最多 中國今年監禁至少48記者

2019-12-12 10:45

中共經濟工作會議：明年抓好六項重點

2019-12-12 19:21

買千餘張票退800張 東航白金會員遭解約

2019-12-12 16:35

2020春運火車票今開搶 搶票潮再現

2019-12-12 11:29

春節打工 廣東招保母日薪2150元

2019-12-12 11:47

代言娃哈哈20年 王力宏突被解約 原因讓人哭笑不得

2019-12-12 13:45

影／公務員筆試第一仍擔心不穩 她在水杯下毒陷害競爭對手

2019-12-12 17:08

生前無償捐血7.3萬毫升 湖北「獻血大王」身後捐器官

2019-12-12 13:46

發改委稱中國將小幅度及高頻減息 引導利率下行

2019-12-12 16:29

大場幫小戶 陸生豬產能加溫

2019-12-12 04:36

陸金融改革試驗區 再增三省四地

2019-12-12 04:36

中國山寨告贏日本正品 無印良品敗訴還要賠償

2019-12-12 11:04

債務壓力山大 中國企業違約者眾金額驚人

2019-12-12 21:07

大陸2020經濟政策敲定 傳中央經濟工作會議今閉幕

2019-12-12 16:34

泛民促港府把握黃金時機 設獨立調查委會

2019-12-12 13:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top