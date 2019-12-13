台二代扎根張家港 轉型拓新路

江蘇省張家港全鴻席業有限公司總經理余豐君曾在華爾街從事金融分析工作8年。她的父親余振隆1994年在張家港市鳳凰鎮設廠，是較早來大陸投資的台商之一。余豐君放棄的是華爾街的高薪工作與優渥生活。面對企業產品銷售渠道單一等挑戰，她選擇扎根張家港做一名追夢人，用國際思維打開企業發展新路。

「以前，企業只生產榻榻米墊子和門框之類的產品，主要外銷日、美等少數幾個國家。」余豐君接班後，著手產品轉型升級，轉變經營思路，增加「私人訂制」、室內設計等，全力開拓大陸國內市場，實現產品外銷和內銷「兩條腿」走路。

新華社報導，如今，在余豐君帶領下，全鴻席業產品出口美國、德國、法國、英國、日本等20多個國家和地區。「預計企業今年銷售收入可達1000萬元。」余豐君說。

扎根港城，在余豐君看來，與當地的營商環境改善密不可分。她舉例說，公司門口曾有一個池塘，每到汛期，公司廠房都被淹。後經相關部門協商，將池塘進行填埋，避免了上百萬元損失。

對於公司員工，余豐君充滿人文關懷。她說，員工只有感到被企業尊重和信賴，才會對企業產生信心和責任感。企業一名剛滿18歲的員工，在余豐君父女倆指導下，僅3年便能獨當一面。後來，余豐君把他安排在蘇州開店，如今小夥子把生意做得紅紅火火，並在蘇州買房成家。

在張家港生活久了，余豐君慢慢喜歡上這座城市。「張家港乾凈漂亮，公共設施完善，在這裡生活幸福指數很高。」余豐君說，每次回台灣，她都會向親戚朋友講述張家港的故事，張家港已是她的第二故鄉。