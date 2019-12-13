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陸民營5G衛星 預計月底升空

2019-12-13 02:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸首顆通信能力可達10Gbps的民營5G低軌寬帶衛星近日正式出廠，預計12月底搭載快舟一號甲運載火箭發射升空。

據香港中通社報導，該衛星是中國商業航天公司「銀河航天」自主研製的首顆Q/V頻段衛星，也是中國大陸首顆由商業航天公司研製的200公斤量級衛星。衛星運行軌道高度為1200千米，單星可覆蓋30萬平方公里，相當於50個上海市的面積。該衛星還在低成本、批量化模式等方面進行初步探索，目前完成相關航天級測試。

衛星出廠狀態是衛星研製的重要階段，標誌著衛星硬件和軟件全部進入固化狀態。銀河航天首發星的成功出廠，意味著中國大陸首顆通信能力達到10Gbps的低軌寬帶衛星的地面測試，已進入到穩定可靠的技術狀態。銀河航天創始人徐鳴表示，未來將規模化研發和生產低成本、高性能的5G衛星，構建太空互聯網，彌合數字鴻溝，讓5G衛星網絡連接地球的每一個角落。

儘管「5G時代」已拉開序幕，當前全球網絡的覆蓋仍面臨著較大挑戰，地面基站很難覆蓋沙漠、海洋等區域。低軌寬帶通信衛星可解決全球網絡覆蓋和接入的難題，有望讓全球處於信息貧困的40億人暢享網絡世界。銀河航天打造的5G低軌寬帶衛星將作為地面通信補充，為中國大陸5G網絡覆蓋不足的城鄉結合部、山區景區，以及其他偏遠地區提供天基5G通信網絡。

近年來，美國商業航天公司Oneweb、SpaceX已經率先布局低軌通信星座。從這顆首發星開始，中國大陸也邁出了5G「太空通信」征程的第一步。

太空上海

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