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中共經濟工作會議：明年抓好六項重點

2019-12-12 19:21聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

中共中央經濟工作會議10日至12日在北京舉行，會議指出，明年要抓好六項重點工作：一是堅定不移貫徹新發展理念。二是堅決打好三大攻堅戰。三是確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善。四是繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。五是著力推動高質量發展。六是深化經濟體制改革。

新華網報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，中共中央政治局常委、國務院總理李克強，中共中央政治局常委栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正出席會議。

習近平在會上發表重要講話，總結2019年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2020年經濟工作。李克強在講話中對明年經濟工作作出具體部署，並總結講話。會議認為，今年以來，面對海內外風險挑戰明顯上升的複雜局面，中央決策部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，推動高質量發展，扎實做好「六穩」工作，保持經濟社會持續健康發展。

會議強調，明年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，要實現第一個百年奮鬥目標，為「十四五」發展和實現第二個百年奮鬥目標打好基礎，做好經濟工作十分重要。實現明年預期目標，要堅持穩字當頭，堅持宏觀政策要穩、微觀政策要活、社會政策要托底的政策框架，提高宏觀調控的前瞻性。

會議確定，明年要抓好以下重點工作：一是堅定不移貫徹新發展理念。理念是行動的先導。新時代抓發展，必須更加突出發展理念，堅定不移貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念。切實抓好政策落實，堅決杜絕形形色色的形式主義、官僚主義。

二是堅決打好三大攻堅戰。要確保脫貧攻堅任務如期全面完成，集中兵力打好深度貧困殲滅戰，政策、資金重點向「三區三州」等深度貧困地區傾斜，落實產業扶貧、易地搬遷扶貧等措施。金融體系總體健康，具備化解各類風險的能力。要保持宏觀槓桿率基本穩定。

三是確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善。要加大城市困難群眾住房保障工作，加強城市更新和存量住房改造提升，做好城鎮老舊小區改造。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩地價、穩房價、穩預期的長效管理調控機制，促進房地產市場平穩健康發展。

四是繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要大力提質增效，更加注重結構調整，支持基層保工資、保運轉、保基本民生。要深化金融供給側結構性改革，疏通貨幣政策傳導機制，增加製造業中長期融資，更好緩解民營和中小微企業融資難融資貴問題。

五是著力推動高質量發展。要堅持鞏固、增強、提升、暢通的方針，以創新驅動和改革開放為兩個輪子，全面提高經濟整體競爭力，加快現代化經濟體系建設。要加快落實區域發展戰略，推進京津冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設，打造世界級創新平台和增長極。

六是深化經濟體制改革。要加快建設高標準市場體系。要加快國資國企改革，推動國有資本布局優化調整。要完善產權制度和要素市場化配置，健全支持民營經濟發展的法治環境，完善中小企業發展的政策體系。要改革土地計劃管理方式，深化財稅體制改革。積極參與世貿組織改革，加快多雙邊自貿協議談判。

中共中央經濟工作會議於12月10至12日在北京舉行。路透社
中共中央經濟工作會議於12月10至12日在北京舉行。路透社
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