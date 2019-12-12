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大陸2020經濟政策敲定 傳中央經濟工作會議今閉幕

2019-12-12 16:34聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

中共中央經濟工作會議本周召開，為期3天的重頭戲傳今日閉幕，訂出2020年的經濟政策重點，備受矚目的是2020年大陸國內生產毛額（GDP）成長目標能否守住保6區間。

據了解，中共中央政治局12月6日召開會議，分析研究2020年經濟工作。按照慣例，政治局會議之後將召開中央經濟工作會議。

而中央政治局會議已經透露了2020年經濟工作信號。新華網報導，今年中央政治局會議在評價經濟形勢時首先提到「國內外風險挑戰明顯上升」，三大攻堅戰也由「開局良好」變為了「取得關鍵進展」。

中央政治局會議強調，「當前和今後一個時期經濟穩中向好、長期向好」的基本趨勢沒有變。

而中央經濟工作會議本周召開，彭博資訊報導，為期三天的中央經濟工作會議12日結束。官方消息還未披露，第一財經則預告，中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀將於14日在中國經濟年會上，解讀中央經濟工作會議精神；當天國家發改委副主任寧吉喆、人民銀行副行長陳雨露等人都將出席。此訊息也間接證實會議將於14日前閉幕。

2020年的經濟政策定調公開之前，第一財經彙整出三大看點。一是逆週期調節加力，金融風險攻堅戰收官；二是基建補短板托底經濟，新基建孕育新動能；三是國企改革再出發，利率市場化加快。

萬博新經濟研究院副院長劉哲表示，2020年大陸財政政策的重點在「調結構」，加大逆週期調節力度。

財政政策方面，近期財政部提前下達了2020年部分新增專項債務限額人民幣1兆元。日前召開的國務院常務會議也提出降低部分基礎設施專案最低資本金比例。業內人士預期，明年財政政策將更積極，體現為逆週期調節的加碼。

貨幣政策方面，中國人民銀行近期發佈的「2019年第三季度中國貨幣政策執行報告」提出，要加強逆週期調節，加強結構調整，妥善應對經濟短期下行壓力。

人行行長易綱日前撰文進一步指出，把握好實施穩健貨幣政策的著力點，需做到在經濟由高速增長轉向高品質發展過程中，把握好總量政策的取向和力度，以及精准滴灌，引導優化流動性和信貸結構，支援經濟重點領域和薄弱環節。

中共中央經濟工作會議本周召開，為期3天的重頭戲傳今日閉幕，分析解獨有三大看點。本...
中共中央經濟工作會議本周召開，為期3天的重頭戲傳今日閉幕，分析解獨有三大看點。本報資料照片
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