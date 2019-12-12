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流動性總量充裕 人行公開市場操作逆回購17連歇

2019-12-12 16:28聯合報 記者李仲維/即時報導

美國聯準會決定利率維持不變，中國人民銀行（大陸央行）公開市場操作今（12）日也依然暫停，逆回購已17連歇。專家認為，國際金融環境變化，對大陸貨幣政策的直接影響已弱化。

人行今公告，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，可吸收政府債券發行繳款等因素的影響，不進行逆回購操作。截至今日，人行已經連續17個交易日未進行逆回購操作。

中新經緯報導，大陸資金面寬鬆格局不改，上海銀行間同業拆放利率（Shibor）變動不大，隔夜品種下行11.7bp報2.081%，7天期上行4.3bp報2.493%，14天期下行2.7bp報2.408%，1月期上行1.3bp報2.871%。

此外，人行於本月6日進行中期借貸便利（MLF）操作3,000億元，比當日到期量多1,125億元，中標利率則持平。

對此，國君固收分析，MLF超額續作，人行操作思路或已發生切換，下一階段降準空間受限，降息週期啟動，人行或更多依賴利率工具和鎖長放短操作。興業研究宏觀分析師郭於瑋表示，人行在流動性較為寬裕的月初超額續作MLF，能夠釋放跨年流動性維穩的信號，使市場預期保持平穩。

美國聯準會昨決定暫停降息，在聯準會7月至10月的三次降息中，人行均未跟進，本次人行是否會有動作？東方金誠首席宏觀分析師王青表示，近期大陸貨幣政策目標主要是在逆週期調節、防範系統性金融風險以及控制通膨預期之間把握平衡，在監管層積累較為充分的匯市調控經驗後，人民幣匯率因素在貨幣政策權衡中的地位，實際上有所下降。

王青認為，這使得人行在貨幣政策執行中可以更加突出「以我為主」的原則，以聯準會加息、降息為代表的國際金融環境變化，對大陸貨幣政策的直接影響隨之弱化。

展望2020年，王青稱，無論聯準會是否繼續按兵不動，或是再次降息，大陸貨幣政策跟進調整的可能性仍較低。預計人行將進一步加大貨幣政策逆週期調節力度，政策利率（MLF操作利率）繼續下調的可能性較大。

圖為中國人民銀行。新華社資料照片
圖為中國人民銀行。新華社資料照片
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聯準會中國人民銀行

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