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23人名寫錯15個，大陸女記者憑著漂亮成功轉移視線

2019-12-12 14:44聯合報 記者賴錦宏／即時報導

大陸半島都市報記者邢成博日前在一篇報導中，列出大陸國家足球隊國腳名單時，23個名字中寫錯了15個，在網路上引發熱議。不過，當大陸網友「起底」她時，卻被她的樣貌和身材成功轉移視線，有網友說：「她寫錯了幾個字並不重要，重要的是她的長相和身材有爆紅的潛質！」不過，也有網友指出從經歷來看，邢成博採訪過亞運會、世界盃，「能犯下如此錯誤，讓人費解」。

據騰訊體育和新浪微博，近日，山東《半島都市報》刊登一片為大陸國足出征東亞盃助威的文章。文章的名字為《厲兵東亞》，本意是為國足加油，可惜是細心的球迷看完文章後，表示頭很暈，因為報導的球員名單中，有15名球員竟然「不認識」。從劉殿座變成劉殿柱、姜志鵬變成了蔣志鵬，韋世豪變成了魏士豪等等，23人的國腳名單，記者寫錯了15人。隨後，這份報紙截圖在網路上瘋傳，撰稿記者邢成博也因此一夜成名。

事發後，《半島都市報》也迅速回應，宣佈了對邢成博的處罰，這位美女記者被責令寫檢查，並被降為見習記者。不過讓人費解的是，邢成博曾參訪男籃世界盃、國足比賽、國際、洲際大賽的報道，甚至還採訪了俄羅斯世界盃、仁川亞運會。到底是甚麼原因犯下如此錯誤。

有球迷指出：「這估計是語音輸入，然後檢查都沒檢查，直接就出版了！雖說看報紙的少了，也不能這樣沒底線啊！」不過，好快大陸網友就從邢成博的筆誤聊到她的外表。其中一張邢成博身穿粉紅色超短裙的照片，凸顯了她凹凸有致的身材；也有人翻出邢成博採訪仁川亞運會的舊影片，當時她被稱呼為「美女記者邢成博，有了她誰還看亞運會，風頭直搶各路健兒」。

就連大陸的名嘴董路也在社交媒體上寫道：「現在足球記者門檻真高啊！」顯然，董路就是在嘲諷邢成博。

曾跑過亞運會和世界盃新聞，網友稱，「美女記者邢成博，有了她誰還看亞運會，風頭直搶...
曾跑過亞運會和世界盃新聞，網友稱，「美女記者邢成博，有了她誰還看亞運會，風頭直搶各路健兒」。（騰訊體育）
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山東《半島都市報》女記者邢成博把大陸國足23人名單，寫錯了15人，在網路上爆紅。...
山東《半島都市報》女記者邢成博把大陸國足23人名單，寫錯了15人，在網路上爆紅。（騰訊體育）
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