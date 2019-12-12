親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

遠航內部公告「資金籌措困難」 12月13日停止營運

台澳混血美女棋士黑嘉嘉：人類目前無法戰勝AI

2019-12-12 13:40聯合報 特派記者林宸誼／上海即時報導

12日參加在上海舉行的「陰陽師百聞牌手遊」活動的台澳混血美女棋士黑嘉嘉表示表示，人類目前無法戰勝AI，因為雙方差距越來越大，AI可以讓到人類兩到三顆棋；在AI出現之前，圍棋老師都會教棋手該怎麼下棋，但AI出現後告訴她，棋要怎麼下都可以，因此思路上會很開闊，

對於日前參加日本比賽，被封為千年一遇女神、正妹這些頭銜，黑嘉嘉指出，從小就被母親教育，內在比外在重要，因此會充實自己，看書或學習，還是希望大家能更多關注她的圍棋比賽。

大陸國台辦先是從去年推出31條，到今年再推出26條，黑嘉嘉表示，其中有一項政策，就是台灣的運動員或是棋手，可以來參加大陸這邊的聯賽跟一些其他賽事，對想要來大陸發展的運動員會棋手來說，是很好的的機會。

黑嘉嘉指出，每年兩岸棋手都會交流，大陸有非常多的優秀的圍棋選手，尤其特別是00後也都是非常的厲害，而平均一年在大陸高水準比賽就有50局，這樣的密度在台灣是不可想像的，因此到大陸參賽，對個人棋力提升十分明顯。

黑嘉嘉表示，她是在2014年加盟廈門觀音山圍棋隊，2018年加入大陸聯賽，明年還會代表廈門隊參加比賽；儘管2010年曾參加廣州亞運，但目前還沒有開始對2022年杭州亞運的棋手進行選拔，明年才會，如果真有機會參賽會非常開心。

黑嘉嘉指出，圍棋對她最大的影響，是面對更多事情能冷靜思考，因為下棋就是不斷思考，進而讓她面對問題可以冷靜思考，不容易與人吵架。

對於目前圍棋跟演藝事業時間分配，黑嘉嘉表示，在不影響比賽情況下，還是想嘗試一些沒有做過的事，還是以圍棋為主，演藝事業部分能只有廣告代言，一天仍安排三小時練習棋弈，若是因為活動代言在外，會利用零碎時間，用手機APP來練習，或是看世界賽直播復盤講解。

台澳混血美女棋士黑嘉嘉。特派記者林宸誼／上海攝影
台澳混血美女棋士黑嘉嘉。特派記者林宸誼／上海攝影
分享
台澳混血美女棋士黑嘉嘉利用零碎時間，用手機APP來練習棋藝。特派記者林宸誼／上海...
台澳混血美女棋士黑嘉嘉利用零碎時間，用手機APP來練習棋藝。特派記者林宸誼／上海攝影
分享

圍棋黑嘉嘉AI

延伸閱讀

大陸偵破特大走私穿山甲鱗片案繳獲逾23噸5萬...

大陸股市滬指開市後偏軟 鋼鐵化工股向下

朝鮮半島緊張升溫 大陸代表安理會預警形勢逆轉

劉結一撰文痛批台獨 重申和平統一、一國兩制

相關新聞

才免關門香港航空恐將裁員 國泰：願接收機師

2019-12-12 12:52

春節打工 廣東招保母日薪2150元

2019-12-12 11:47

23人名寫錯15個，大陸女記者憑著漂亮成功轉移視線

2019-12-12 14:44

華為「P40」系列曝光 首用石墨烯電池

2019-12-12 12:56

工信部料明年GDP增速降至6%左右

2019-12-12 12:53

大陸股市滬指開市後偏軟 鋼鐵化工股向下

2019-12-12 10:44

大陸首顆5G衛星出廠拚月底發射 建太空互聯網

2019-12-12 09:36

滬台盟建議：廣納台企參與科創

2019-12-12 08:48

四川5+1產業政策 向台商招手

2019-12-12 04:38

陸金融改革試驗區 再增三省四地

2019-12-12 04:36

江海明珠巡禮／啟東服務台企 直通車上路

2019-12-12 00:53

江海明珠巡禮／金融連心橋 協助融資拚升級

2019-12-12 00:53

陸海關新制 台貨檢驗擬放寬

2019-12-11 23:09

WTO上訴機構停擺 陸批美蠻橫

2019-12-11 23:09

德國三大電訊商之一 宣布與華為合作5G網路

2019-12-11 22:00

熱愛體育事業 蔡崇信是阿里巴巴軍師

2019-12-11 19:29

5G手機逆勢一支獨秀 陸11月出貨超500萬支

2019-12-11 14:46

樂園寒冬！香港海洋公園連4年虧蝕 上年度淨虧損逾21億

2019-12-11 14:35

台灣烏龍茶兩岸共通標準 大陸近日將立項公告

2019-12-11 12:57

降低對台商品查驗 大陸海關將推第三方廠商檢驗採信

2019-12-11 12:40

國台辦：大陸社保對台胞全覆蓋

2019-12-11 11:59

國台辦：將為台企提供同等待遇

2019-12-11 11:20

志在必得 陸企340億搶下非洲最大銅礦

2019-12-11 09:57

銷量回升 陸車市降幅續收窄

2019-12-11 03:46

外資報告 促深化改革應對變局

2019-12-11 03:46

兩岸生醫產業合作區 將設莆田

2019-12-11 03:45

中國郵儲銀行A股掛牌 首日上漲

2019-12-10 23:30

中國中央經濟工作會議傳今日召開 明年GDP可能設6%

2019-12-10 21:24

不論有無中美貿易戰 陸學者：仍會有外資撤陸

2019-12-10 20:58

黑洞照爆侵權 拖到現在視覺中國、IC photo才關站

2019-12-10 16:24

大陸房地產明年漲或跌？ 社科院報告：穩中有降

2019-12-10 15:12

大陸11月物價CPI創7年高 通膨高過預期

2019-12-10 10:46

46個台灣空貨櫃查到轉基因種子、昆蟲遭陸全數退運

2019-12-10 09:30

大陸網安產業增速20％ 高過國際

2019-12-10 01:35

湖北自貿區 推進跨境電商

2019-12-10 01:35

鐵礦石期權 大商所上市

2019-12-10 01:35

山西文博會 台商展傳統工藝

2019-12-10 01:35

大陸國家網安園區 規模2022年千億

2019-12-10 01:34

大陸機器人銷量 上半年首見下降

2019-12-10 01:34
看更多

熱門文章

中國山寨告贏正版！ 日本無印良品敗訴需賠償

2019-12-11 21:59

大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

2019-12-12 11:00

他彩券中4000萬元超嗨 老闆一句話瞬間夢碎

2019-12-11 19:46

不寫作業讓爸爸氣炸 男童被逼獨自在車站跪地要飯

2019-12-11 20:26

得罪女友？他被塗成「黑人」 司機誤以為老外頻撂英文

2019-12-11 19:16

誘騙猥褻十多名女學生發生性關係的兩狼師 超級比一比

2019-12-11 20:59

國中生發明廚餘「神器」 讓倒垃圾再也不弄髒手

2019-12-11 14:59

吉林省檢察長楊克勤被捕 曾查辦周永康薄熙來

2019-12-11 22:02

母子斑馬線上被撞倒 小男孩起身怒踹轎車引爭議

2019-12-11 16:16

王力宏代言娃哈哈20年被解約 理由是年紀大

2019-12-11 15:23

2歲男童右眼刺入鋼針 西安神之手10秒拔除

2019-12-12 09:17

福建推返台投票優惠套票 最便宜來回僅人民幣500元

2019-12-11 17:41

選前挖走台友邦？ 陸學者：不存在這問題

2019-12-11 18:01

以無人機進入中共解放軍軍營 39歲香港男子被捕

2019-12-12 12:54

We are Hong Kong！香港球迷在東亞杯男足狂噓中國國歌

2019-12-12 11:29

裝潢糾紛挨告不滿 她帶6萬枚硬幣還錢法官傻眼

2019-12-11 18:51

德國三大電訊商之一 宣布與華為合作5G網路

2019-12-11 22:00

台澳混血美女棋士黑嘉嘉：人類目前無法戰勝AI

2019-12-12 13:40

中國最新非洲豬瘟疫情 野豬也感染

2019-12-11 23:00

檔案互鎖邀訪卡關 學者形容兩岸：就像兩個小孩鬧脾氣

2019-12-12 04:46

美批大陸人權 陸諷美自我感覺好到爆棚

2019-12-11 21:39

華為「P40」系列曝光 首用石墨烯電池

2019-12-12 12:56

大陸爆布魯氏菌疫情 人畜共通傳染一人確診109人呈陽性

2019-12-11 17:13

女做4項整形都失敗 協商不成遭醫生諷「醜人作怪」

2019-12-11 21:24

大陸首顆5G衛星出廠拚月底發射 建太空互聯網

2019-12-12 09:36

林毅夫同獲大陸「當代經濟學獎」 獎金人民幣200萬

2019-12-11 18:27

劉結一撰文痛批台獨 重申和平統一、一國兩制

2019-12-12 10:25

跨海又跨界 台灣網紅畫師教解剖

2019-12-12 04:33

陸港澳辦：「基本法」第23條未立法 讓港獨加劇

2019-12-12 00:32

大選倒數一個月 福建推台人返台優惠專案

2019-12-11 22:46

朝鮮半島緊張升溫 大陸代表安理會預警形勢逆轉

2019-12-12 10:25

推銷對台26條 國台辦：陸從不介入台灣選舉

2019-12-12 00:32

權力有限 香港監警會國際專家集體請辭

2019-12-12 00:32

才免關門香港航空恐將裁員 國泰：願接收機師

2019-12-12 12:52

大陸偵破特大走私穿山甲鱗片案繳獲逾23噸5萬隻遭殺

2019-12-12 10:46

23人名寫錯15個，大陸女記者憑著漂亮成功轉移視線

2019-12-12 14:44

熱愛體育事業 蔡崇信是阿里巴巴軍師

2019-12-11 19:29

陸正能量神曲《信仰的光芒》作者涉收受巨賄雙開

2019-12-12 10:37

四川5+1產業政策 向台商招手

2019-12-12 04:38

陸海關新制 台貨檢驗擬放寬

2019-12-11 23:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top