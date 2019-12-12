台澳混血美女棋士黑嘉嘉：人類目前無法戰勝AI

12日參加在上海舉行的「陰陽師百聞牌手遊」活動的台澳混血美女棋士黑嘉嘉表示表示，人類目前無法戰勝AI，因為雙方差距越來越大，AI可以讓到人類兩到三顆棋；在AI出現之前，圍棋老師都會教棋手該怎麼下棋，但AI出現後告訴她，棋要怎麼下都可以，因此思路上會很開闊，

對於日前參加日本比賽，被封為千年一遇女神、正妹這些頭銜，黑嘉嘉指出，從小就被母親教育，內在比外在重要，因此會充實自己，看書或學習，還是希望大家能更多關注她的圍棋比賽。

大陸國台辦先是從去年推出31條，到今年再推出26條，黑嘉嘉表示，其中有一項政策，就是台灣的運動員或是棋手，可以來參加大陸這邊的聯賽跟一些其他賽事，對想要來大陸發展的運動員會棋手來說，是很好的的機會。

黑嘉嘉指出，每年兩岸棋手都會交流，大陸有非常多的優秀的圍棋選手，尤其特別是00後也都是非常的厲害，而平均一年在大陸高水準比賽就有50局，這樣的密度在台灣是不可想像的，因此到大陸參賽，對個人棋力提升十分明顯。

黑嘉嘉表示，她是在2014年加盟廈門觀音山圍棋隊，2018年加入大陸聯賽，明年還會代表廈門隊參加比賽；儘管2010年曾參加廣州亞運，但目前還沒有開始對2022年杭州亞運的棋手進行選拔，明年才會，如果真有機會參賽會非常開心。

黑嘉嘉指出，圍棋對她最大的影響，是面對更多事情能冷靜思考，因為下棋就是不斷思考，進而讓她面對問題可以冷靜思考，不容易與人吵架。