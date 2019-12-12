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大陸股市滬指開市後偏軟 鋼鐵化工股向下

2019-12-12 10:44聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中國大陸股市，今天早上，上證指數輕微高開1點後偏軟。

香港信報財經網，上證指數開市報2926點，升1點或0.07%；現報2922點，跌1點或0.07%。

深成指開市報9862點，升9點或0.1%；現報9852點，跌不足1點。

滬深300指數開市報3908點，升5點或0.15%；創業板指數開市報1720點，升2點或0.13%。

各板塊個別發展，半近股漲逾1%；有色金屬、金融、房地產、水泥、電力股靠穩；鋼鐵、化工、煤炭、石油股則偏軟。

上證指數輕微高開1點後偏軟。(路透社資料照片)
上證指數輕微高開1點後偏軟。(路透社資料照片)
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房地產香港陸股

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