郭明錤：明年iPhone重新設計金屬中框售價不會提升

天風國際分析師郭明錤12日發布蘋果研究報告，認為蘋果可能自 2020 iPhone 專案開始停止支付金屬中框、機殼廠商一次性工程費用 （Non-recurring engineering；NRE）以降低開發成本，競爭格局改變將導致新的贏家與輸家，有利工業富聯和鴻準訂單比重提升。

報告指出，因NRE為可成過去重要資源，所以改變對訂單比重與獲利有負面影響。郭明錤表示，在先前報告預測Apple將在明年第2季推出4款支持5G的新iPhone機型，並針對不同市場發布支持Sub-6GHz或Sub-6GHz+mmWave的機型。

與4G機型相較，預期支持Sub-6Ghz與Sub-6GHz+mmWave機型的成本將分別增加30到50美元與80到100美元。

郭明錤認為，雖5G iPhone成本增加，但iPhone出貨增長，所以Apple不會顯著調升新明年第2季 iPhone售價，因此Apple將會把成本盡可能轉移給產業鏈。在5G iPhone的零部件中，機殼是成本增加最顯著之一，因此降低機殼開發成本是Apple可能會取消NRE。

郭明錤並列出Apple可能取消NRE的3個關鍵原因：

1.若欲維持有競爭力的售價則必須進一步降低開發成本。iPhone市占率會直接影響Apple高毛利的服務業務成長，故我們預期Apple不會顯著調升新2H20 iPhone售價以確保iPhone市占率繼續增長。而取消NRE則可降低開發成本。

2.提升自行設計與開發的程度並降低對供應商的依賴。