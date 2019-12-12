郭明錤：明年iPhone重新設計金屬中框售價不會提升
天風國際分析師郭明錤12日發布蘋果研究報告，認為蘋果可能自 2020 iPhone 專案開始停止支付金屬中框、機殼廠商一次性工程費用 （Non-recurring engineering；NRE）以降低開發成本，競爭格局改變將導致新的贏家與輸家，有利工業富聯和鴻準訂單比重提升。
報告指出，因NRE為可成過去重要資源，所以改變對訂單比重與獲利有負面影響。郭明錤表示，在先前報告預測Apple將在明年第2季推出4款支持5G的新iPhone機型，並針對不同市場發布支持Sub-6GHz或Sub-6GHz+mmWave的機型。
與4G機型相較，預期支持Sub-6Ghz與Sub-6GHz+mmWave機型的成本將分別增加30到50美元與80到100美元。
郭明錤認為，雖5G iPhone成本增加，但iPhone出貨增長，所以Apple不會顯著調升新明年第2季 iPhone售價，因此Apple將會把成本盡可能轉移給產業鏈。在5G iPhone的零部件中，機殼是成本增加最顯著之一，因此降低機殼開發成本是Apple可能會取消NRE。
郭明錤並列出Apple可能取消NRE的3個關鍵原因：
1.若欲維持有競爭力的售價則必須進一步降低開發成本。iPhone市占率會直接影響Apple高毛利的服務業務成長，故我們預期Apple不會顯著調升新2H20 iPhone售價以確保iPhone市占率繼續增長。而取消NRE則可降低開發成本。
2.提升自行設計與開發的程度並降低對供應商的依賴。
3.支付供應商NRE目的之一也是為了補償淡旺季出貨差異過大造成供應商在淡季營運的損失，因Apple自2020年開始也會在淡季（第一季）發佈新款iPhone以提高供應商產能利用率，故取消NRE補償。
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