陸金融改革試驗區 再增三省四地

中國國務院日前正式批復福建省寧德市、龍岩市和浙江省寧波市設立普惠金融改革試驗區，甘肅省蘭州新區設立綠色金融改革創新試驗區。中國國家級金融改革試驗區再增「三省四地」。

中新社報導，12月10日，「三省四地」金融改革試驗區啟動交流活動在福建省龍岩市舉行。此次新獲批的「三省四地」中，寧波市地處東部沿海經濟發達地區，民營經濟發達、小微企業眾多。福建省寧德市、龍岩市屬革命老區，金融資源城鄉間、群體間分佈不均衡的問題較為突出。

中國國務院批復的改革方案要求，寧波、寧德、龍岩三市的普惠金融改革試驗要為支持民營、小微企業發展，支持貧困地區經濟文明和生態文明共同發展探索積累一批可複製、可推廣的經驗。

蘭州新區是國務院批復設立的第五個國家級新區，是絲綢之路經濟帶和歐亞大陸橋的重要連接點。國務院要求試驗區以綠色金融為抓手，引導社會資本向綠色產業、綠色企業和綠色項目流動，為西部地區高質量發展和西部欠發達地區及生態脆弱地區綠色金融創新發展積累新經驗、開闢新路徑。 中國人民銀行副行長陳雨露在交流活動上指出，此次在「三省四地」開展區域金融改革新試點，是推動金融供給側結構性改革和經濟高質量發展的重要手段，有助於形成錯位發展、各具特色的區域金融改革格局，更好發揮金融服務實體經濟能力，為全國層面綠色金融和普惠金融改革進一步積累可複製可推廣的經驗。