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四川5+1產業政策 向台商招手

2019-12-12 04:38聯合報 特派記者林宸誼／上海報導

四川省台辦主任羅治平昨天在上海表示，四川正加快推進先進製造強省建設，加快落實和將公布支持「5+1」現代產業發展的重大政策，歡迎台商台企到四川布局區域總部、研究中心、營運中心和生產基地。

「5+1」現代產業政策，包括積體電路與新型顯示產業培育、電價政策支持特色產業、氫能產業、新能源與智慧汽車、農產品加工園區、數位經濟創新發展。

川台產業合作推介會昨天吸引110多名上海台商參與，涉及領域涵蓋生物醫療、食品加工、進出口貿易、電子信息、裝備製造、現代服務業等。

羅治平在致辭中指出，這場推介會源自10月帶隊到上海的學習考察，當時充分感受到上海市台辦主任李文輝以及上海台協的熱情、深情和盛情，於是與李文輝、台協會長張簡珍，達成盡快來滬展開合作的共識。

上海市台辦副主任李驍東表示，上海台商目前正面臨轉型升級機會之窗，四川是高科技研發重鎮，也是西南地區非常重要地區，上海台辦非常樂意為台商到四川作好橋梁，也歡迎在四川的台企來上海上市，選擇上海作為總部。

台玻董事長、工商協進會理事長林伯豐，更以自身的「四川經驗」現身說法指出，當初成都承諾「昆山能做到的，成都也能做到」，吸引台玻到成都考察，而當地政府也兌現諾言，於是台玻在2002年、2011年陸續在四川投資發展。

上海台協會長張簡珍表示，四川是「一帶一路」沿線上的重要銜接點，也是國家重要的戰略點，可以通往中東、中歐、西歐，上海台協將於明年3月，組團到四川成都考察。

這次推介會的重點，還包括海峽兩岸產業合作區，「一區三園」的成都、德陽、眉山產業園負責人也作推介發言。

除了四川省台辦、海峽兩岸產業合作區的「一區三園」負責人，還包括四川省經濟和信息化廳、商務廳、省經濟合作局，自貢、宜賓、遂寧、甘孜等市州相關產業園區負責人也參加推介會。

上海台商考察

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