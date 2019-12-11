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熱愛體育事業 蔡崇信是阿里巴巴軍師

2019-12-11 19:29聯合報 記者林宸誼／即時報導

將投資1,000萬美元入股電子競技組織G2 Esports的阿里巴巴集團共同創辦人蔡崇信，熱愛體育事業，曾被外界稱為是「馬雲背後的男人」、「阿里巴巴的軍師」。

2019年富比世雜誌發布全球億萬富翁年度榜單中，現年55歲的蔡崇信，以淨資產95億美元排名第29。

蔡崇信在台北出生，家族為律師世家，祖父蔡六乘及父親蔡中曾創立了常在國際法律事務所，後與理律法律事務所並稱台灣兩大律師樓。

曾被形容「三代皆貴族」的蔡崇信，讀完台北市復興中小學後，赴美上高中，進入耶魯大學經濟系，父子同出耶魯；畢業後娶了台南幫大老、南紡創辦人吳三連的孫女吳明華。

早期馬雲剛成立阿里巴巴時，投資銀行界出身的蔡崇信就加入阿里巴巴，協助馬雲募集資金，還幫阿里架構整個公司，並在1999年成立阿里巴巴集團香港總部，以及2005年主導收購中國雅虎及雅虎對阿里巴巴集團投資談判等重要里程碑事件。

蔡崇信曾出任阿里巴巴集團首席營運官，於2013年5月10日，出任阿里巴巴集團董事局執行副主席，負責集團戰略投資，因此還被外界稱為是「馬雲背後的男人」，也被馬雲譽為「最棒CFO」的集團第二把交椅。

熱愛體育事業的蔡崇信，於2018年4月完成入股美國職籃NBA布魯克林籃網隊交易，並持有49%股權，成為台裔美籍球星林書豪所屬的籃網隊的大老闆之一，當時還透過新聞稿表示，投資案純屬「個人投資」，與集團無關。

阿里巴巴集團共同創辦人蔡崇信。特派記者林宸誼／攝影
阿里巴巴集團共同創辦人蔡崇信。特派記者林宸誼／攝影
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阿里巴巴集團體育投資銀行

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