「十四五」續推兩岸融合發展？ 國台辦：會積極反應

由於明年是大陸「十三五」規劃收官之年，針對未來「十四五」規劃，是否會推出措施促進兩岸融合發展，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，在「十四五」規劃編制的過程中，會向有關方面積極反應台灣民眾的訴求。

大陸十一月頒布對台「26條措施」，國台辦分別於今日與25日舉辦兩場「26條措施」政策解讀專題記者會。

由於「十三五」規劃中有提及，要擴大兩岸人員往來，完善台灣民眾待遇政策措施，去年大陸推出「31條措施」後，今年又推出了「26條措施」。

針對是否會在「十四五」規劃時面向台商群體徵求意見，在目前的基礎上繼續推出措施來促進兩岸融合發展？朱鳳蓮回應，陸方一直秉持以人民為中心的發展思想，順應兩岸民眾加強交流合作的共同願望和台灣民眾期盼更多發展機遇的實際需求，持續頒布「31條措施」、「26條措施」等一系列惠台利民政策舉措，為台灣民眾分享大陸發展機遇提供更多同等待遇，受到台灣民眾的廣泛歡迎和肯定。