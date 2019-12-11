長三角一體化 滬台盟建議：廣納台企參與科創中心建設

上海台盟市委副主委莊振文9日表示，在調研在滬台資研發機構中發現，台企參與上海科創中心建設存在障礙，正面激勵不足，建議建立綜合性科研專案、基金、課題申請的網路平台，放寬社科專案申請條件，以更大的開放度廣納台籍科技人士參與科創中心建設。

上海台盟11日在官網發布，中共上海市委9日舉行專題協商座談會，就今年經濟社會發展情況和明年重點工作安排聽取各民主黨派、市工商聯和無黨派人士的意見和建議。

莊振文在會中指出，關於在滬台資大陸研發中心發展方面，儘管台灣在研發領域的優勢較以往有所降低，但對上海產業研發建設仍有著重要的促進和補充作用。

圍繞2020年上海市重要任務、重點工作，莊振文還提出兩點建議，關於長三角區域一體化發展方面，經過台盟調研發現，長三角環境監測一體化技術指標方面，統一標準體系不完善，建議提高長三角區域環境監測標準互認程度，推動監測技術與質控要求的標準統一。

關於自貿區新片區建設方面，上海自貿區近六年的制度創新探索，在投資、貿易、金融和事中事後監管領域，形成多項制度創新成果和成熟的制度創新經驗，但與國際最高標準的自由貿易園區相比，還有提升空間。

經過台盟調研發現，自貿區在貨物貿易領域基於貨物風險管理和企業分級管理相結合的制度尚待完善，建議在新片區貨物貿易監管領域，探索建立一套科學、細化和可操作性的企業分級管理制度。