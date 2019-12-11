國台辦：將為台企提供同等待遇

大陸國台辦今日強調，11月發布的惠台26條措施，當中所涉及台企同等待遇的13條措施，將為台企提供同等待遇。

大陸國台辦今（11）日上午召開「26條措施」政策解讀專題記者會。

國台辦經濟局副局長陳斌華表示，26條措施當中所涉及台企同等待遇的13條措施有3大亮點，一是緊扣經濟社會發展熱點，如5G產業；二是回應臺胞台企重點關切，如解決中小微台企融資難融資貴；三是含金量進一步提高，如支持台企同等參與重大技術裝備及中心建設。