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銷量回升 陸車市降幅續收窄

2019-12-11 03:46聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國汽車工業協會10日發布的最新統計分析顯示，2019年11月中國大陸汽車產銷表現總體好於上月，其中產量增速明顯高於銷量。1至11月，中國大陸汽車產銷同比（與去年同期相比）仍下降，但產銷降幅比1至10月繼續呈小幅收窄。

中新社報導，2019年1至11月中國大陸汽車產銷分別完成2303.8萬輛和2311萬輛，產銷量同比分別下降9%和9.1%，產銷量降幅比1至10月分別收窄1.4和0.6個百分點。

11月中國大陸汽車產量同比增長，銷量同比降幅繼續收窄；其產銷量分別完成259.3萬輛和245.7萬輛，環比分別增長13%和7.6%，產量同比增長3.8%，銷量同比下降3.6%，銷量同比降幅比上月收窄0.5個百分點。

據分析，從11月產銷數據看，中國大陸汽車產銷量繼續回升，產銷量恢復到250萬輛左右的較高水平，尤其是產量同比呈現了正增長，一方面反映企業在連續降低庫存水平後，開始回補庫存，生產節奏有所恢復；另一方面也反映了企業對今後的市場信心有所恢復。

不過，本月新能源汽車則繼續呈現下降，已連續5個月同比下滑，累計產銷量同比僅實現微弱增長，全年或呈現負增長。值得注意的是，今年四季度以來，中國大陸汽車產銷降幅雖然繼續保持收窄態勢，但市場總體回升緩慢。

中國汽車工業協會指出，當前和今後一個時期，中國大陸經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。因此，未來中國大陸汽車產業仍將有望保持穩定發展。

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