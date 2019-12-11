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外資報告 促深化改革應對變局

2019-12-11 03:46聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

「中國外商投資發展報告2019」10日在對外經濟貿易大學發布。報告認為，主動深化改革、擴大開放，繼續改善營商環境，積極吸收利用外資，是應對時代變局的有效路徑。

中新社報導，改革開放後大陸逐漸擴大外商直接投資市場准入的區域和產業空間，2018年吸收外商直接投資增至1390億美元，自1992年以來連續27年居發展中國家首位。

報告總結40多年來大陸在吸收外商直接投資方面的經驗，包括：根據社會經濟承受能力，對外商投資實行漸進式開放；吸收外資與提升自力更生能力相結合，在開放中推動技術進步和經濟結構升級；吸收外資與體制改革相結合，外商投資倒逼改革等。

當前中國大陸正謀求塑造公平競爭的營商環境，靠制度創新、構建開放型經濟體制，培育吸引外資的新優勢。報告選取30個外商直接投資流入較多的國家和地區進行評估，2018年大陸的綜合營商環境排名第7位，是排名最靠前的發展中國家。

報告指出，中國大陸吸收外商投資的國內外經濟環境已發生深刻變化。就國內而言：經濟正從高增長階段轉向高質量發展階段，產業結構升級替代工業化加速擴張，高企的要素成本替代廉價生產要素，正從政策性引資為主向制度性引資為主轉變。就國際而言：逆全球化傾向抬頭，發達國家製造業大規模外移轉變為謀求製造業回流，經濟格局加速重構。

為進一步吸引外資，中國頒布外商投資法，全面實施負面清單制度，並擴大自由貿易試驗區範圍，已形成涵蓋沿海、內陸及沿邊的多層次自貿試驗區體系。報告認為，外商投資法使大陸擁有統一的外資基礎性法律，標誌著大陸向規則等制度型開放轉變邁出一步。自由貿易試驗區不僅成為外商投資的熱點區域，也對推動外商投資自由化、便利化發揮著引領示範作用。

外資

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