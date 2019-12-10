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不論有無中美貿易戰 陸學者：仍會有外資撤陸

2019-12-10 20:58聯合報 記者李仲維／即時報導

中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員張斌今（10）日在台北舉行的一場研討會上表示，近期外資撤離大陸是企業為降低經營成本的理性行為，可以理解，他認為，即便沒有中美貿易戰，也會有外資移出的現象。

中華經濟研究院今舉辦大陸經濟展望及結構轉型研討會，張斌在會中做上述表示。他還指出，大陸畢竟還占有全球60%的市場，企業縱使外移，也不至於遠離。

張斌以日本、南韓的經驗為例說，縱使沒有發生貿易戰，國內經濟發展到一定階段時，就會出現外資移出的現象，這也不影響日、韓成為高收入國家。

張斌還指出，大陸近年的外匯市場供求是平衡的，錢固然有外流，但也有不少資金流入大陸，兩邊接近打平，預估今年人民幣是走強的態勢，明年也不會是弱勢貨幣。

北京大學國家發展研究院數字金融研究中心教授徐建國則表示，中美貿易摩擦未來怎麼演繹很難判斷，但摩擦勢必會成為將來5年、10年的新常態，兩個經濟體在這樣的發展狀態下，不會是和諧的關係。

對於中美貿易戰為何沒有訴諸國際仲裁的問題，台北企業經理協進會理事長高長認為，美國和歐洲不承認大陸是市場國家，所以美國才會引用301條款制裁大陸，加上美國對世界貿易組織沒信心，但陸方則是有向世貿組織提告。

高長還表示，隨著美中貿易戰，失業問題是大陸近年較關注的議題，「穩就業」更是官方「六穩」政策之首，雖然還看不出來是否影響社會穩定，但確實已較過去更為顯著，應審慎關注。

中華經濟研究院今舉辦中國大陸經濟展望及結構轉型研討會。記者李仲維／攝影
中華經濟研究院今舉辦中國大陸經濟展望及結構轉型研討會。記者李仲維／攝影
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外資貿易戰

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