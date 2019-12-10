親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

全島無生命跡象：紐西蘭「白島火山」噴發13死的搜救與究責

韓國瑜喊「唯一支持蔡英文」出招後 看各家媒體民調變化

在海底撈過生日 陸網友嚇怕：才知道什麼叫壽星的卑微

2019-12-10 12:03聯合報 記者許依晨／即時報導

大陸知名連鎖火鍋品牌海底撈素來以「肉麻式服務」聞名，特別是在店內吃鍋慶生的壽星，店家不僅會拿出閃爍著生日快樂的燈牌，服務生還會齊聚在前為顧客大唱生日快樂歌，搞的許多壽星反倒覺得好尷尬，有大陸消費說「沒在海底撈過過生日，你永遠不知道什麼叫做一個壽星的卑微！」

觀察者網報導，昨天，有網友在微博分享了自己與朋友去海底撈過生日的故事，稱「事先把蛋糕藏在包裡，吃飯時偷偷摸摸挖一勺塞嘴裡，就怕被服務員看出來，變成餐廳的superstar」。

對於這種感受，不少網友表示感同身受。這條微博已經超過1萬條評論，不少網友也分享了自己在海底撈過生日的經歷。

有網友說，「海底撈真的會組隊唱歌，超級熱情」、「你將面對的不僅僅是變身東北第一帥，還要聆聽服務員組隊唱生日歌」、「就問了一句生日能不能打折，吃到一群人衝出來舉燈牌又唱歌，還給我們頒發一個『最美閨蜜』獎狀，叫我們互相朗讀閨蜜誓言」、「我帶著蛋糕去的，一堆人帶著機器小車唱歌，最後還讓我媽和我擁抱，天啊」。

除了被舉燈牌唱歌祝福，還有網友稱是被「公開處刑」，「還讓我表演拉麵，也不知道為什麼過生日還要學才藝」、「給了一碗長壽麵兩個雞蛋，要我跟朋友比賽誰吃的快」。

報導稱「可以這麼說，在這裡，沒有一場生日被錯過，因為，他們絶對不會允許全世界有人不知道今天是你這個小可愛的生日」。

不過，面對店家萬分熱情，許多網友表示，「說真的，我是真的不喜歡這麼熱情的服務，海底撈去了一次就不想再去第二次了」、「海底撈你不能想當然地以為人人都喜歡大張旗鼓地熱鬧，不鬧都不行，這就有點強迫了」。

有網友建議「看到有要過生日的，服務員可以表達祝福，同時詢問願意一起過嗎？潛台詞就是願意熱鬧還是安靜，給顧客選擇的主動」。

大陸知名連鎖火鍋品牌海底撈服務生拿出閃爍著生日快樂的燈牌，齊聚為顧客大唱生日快樂...
大陸知名連鎖火鍋品牌海底撈服務生拿出閃爍著生日快樂的燈牌，齊聚為顧客大唱生日快樂歌。圖／取自微博
分享
大陸知名連鎖火鍋品牌海底撈素來以「肉麻式服務」聞名，特別是在店內吃鍋慶生的壽星，...
大陸知名連鎖火鍋品牌海底撈素來以「肉麻式服務」聞名，特別是在店內吃鍋慶生的壽星，店家不僅會拿出閃爍著生日快樂的燈牌，還會齊聚為顧客大唱生日快樂歌。（觀察者網）
分享
大陸知名連鎖火鍋品牌海底撈服務生拿出閃爍著生日快樂的燈牌，齊聚為顧客大唱生日快樂...
大陸知名連鎖火鍋品牌海底撈服務生拿出閃爍著生日快樂的燈牌，齊聚為顧客大唱生日快樂歌。圖／取自微博。圖／取自微博
分享

海底撈

延伸閱讀

NBA／啦啦隊女郎列隊唱歌 壽星哈沃德享艷福

快艇遭公鹿痛擊 瑞佛斯嘆送了安戴托昆波生日大...

字母哥用14連勝慶生 公鹿28分差擊沉快艇

「幾歲生日送幾隻雞翅」回歸了！薄多義推12月...

相關新聞

大陸11月物價CPI創7年高 通膨高過預期

2019-12-10 10:46

46個台灣空貨櫃查到轉基因種子、昆蟲遭陸全數退運

2019-12-10 09:30

大陸網安產業增速20％ 高過國際

2019-12-10 01:35

湖北自貿區 推進跨境電商

2019-12-10 01:35

鐵礦石期權 大商所上市

2019-12-10 01:35

山西文博會 台商展傳統工藝

2019-12-10 01:35

大陸國家網安園區 規模2022年千億

2019-12-10 01:34

大陸機器人銷量 上半年首見下降

2019-12-10 01:34

多城市搶人才 祭出購房高補貼

2019-12-10 01:34

北京瞭望／衡水傳奇…教育經濟紅火

2019-12-10 00:20

人行數位貨幣試點 挑中深圳、蘇州

2019-12-10 00:11

陸數位貨幣 二階段試點

2019-12-09 23:51

江海明珠巡禮／啟東漁業試驗區 鏈結兩岸

2019-12-09 23:51

人行推動區塊鏈 瞄準二市場

2019-12-09 23:51

江海明珠巡禮／推進重點產業 深化交流

2019-12-09 23:49

大陸社科院：明年GDP估增6%

2019-12-09 23:32

大陸商務部 釋出再降關稅訊息

2019-12-09 23:32

陸拚外貿 祭五優化三建設

2019-12-09 23:20

陸多家車企公布11月數據，大型車企率先回暖

2019-12-09 23:03

雙12寵物保暖商品熱門 寵物床寵物電熱毯銷量大漲

2019-12-09 21:12

搭載鴻蒙系統 華為力爭明年底成第五大操作系統

2019-12-09 16:47

中國社科院經濟藍皮書 料明年大陸經濟成長約6%

2019-12-09 16:39

金融敲警鐘 呼和浩特城投債現違約風險

2019-12-09 16:09

大陸加強網路直播監管 須延播至少3分鐘

2019-12-09 11:46

支付寶帳戶被凍結 淘集集今日將宣告破產

2019-12-09 10:23

大陸駐英大使：有人以冷戰思維將中國崛起視為威脅

2019-12-09 10:13

助台青落地大陸創業 台企祭億元徵件

2019-12-09 09:52

上海中日論壇 談養老靠AI

2019-12-09 02:31

智能汽車試驗場 落腳重慶

2019-12-09 02:30

廣州從化 生態小鎮脫貧圈粉

2019-12-09 02:30

北京「能源谷」 打造類海外環境

2019-12-09 02:30

陸智庫：明年GDP用改革「穩五」

2019-12-09 00:27

台灣居民大陸繳納社保金新規分析

2019-12-08 23:27

陸企人物／蕃茄田掌門人：藝術教育 不為考試而生

2019-12-08 13:37

大陸11月出口跌1.1% 遜於市場預期

2019-12-08 12:11

陸官方智囊：明年經濟成長料6%以下

2019-12-08 09:33

廈滬台商動員 喊返鄉投票

2019-12-07 23:57

大陸上月外匯存底下滑

2019-12-07 23:29

大陸2020拚經濟 釋五信號

2019-12-07 23:28
看更多

熱門文章

獨眼正妹教師頭髮遮右眼 接受缺陷熱愛生活贏讚賞

2019-12-09 20:10

扯！救護車機場違規接客 車上堆滿免稅品

2019-12-09 16:49

自動炒菜機風光入校 學生卻喊：炒出來的菜沒靈魂

2019-12-09 13:08

轉筆我們都做過…他玩出「科幻等級」神技為何讓學校崩潰

2019-12-10 10:00

學繁體字？政協委員提案 大陸教育部打臉

2019-12-09 17:03

金融時報：中共下令政府機關3年內撤換外國電腦設備

2019-12-09 15:43

孕婦產檢無位可坐超累 夫一個動作網讚爆

2019-12-09 14:59

「中國電文」吹哨者身份曝光 荷籍維族女：我必須冒險

2019-12-09 20:11

港學生會長：民進黨用港人血騙台灣人選票

2019-12-10 00:16

46個台灣空貨櫃查到轉基因種子、昆蟲遭陸全數退運

2019-12-10 09:30

陸媒譴責港高院遭縱火 民陣：不認為民眾需破壞法院

2019-12-09 14:32

賽前奏大陸國歌時低頭 CBA外援遭罰款

2019-12-09 14:24

甘肅焚書…作家章詒和怒：誰批准的？誰簽的字？

2019-12-09 16:58

搭載鴻蒙系統 華為力爭明年底成第五大操作系統

2019-12-09 16:47

在海底撈過生日 陸網友嚇怕：才知道什麼叫壽星的卑微

2019-12-10 12:03

金融敲警鐘 呼和浩特城投債現違約風險

2019-12-09 16:09

740大學生被捕 理大港大中大逾百最多

2019-12-09 14:00

習近平告訴新歐洲理事會主席：盼儘速達投資協議

2019-12-09 22:16

教授張頤武：中國文化傳播需要更多李子柒

2019-12-09 19:29

外媒未報導新疆反恐紀錄片 陸外交部不滿

2019-12-09 21:15

港警半年射1.6萬枚催淚彈「瘋了」 警方指：個人感受

2019-12-10 00:17

香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

2019-12-10 10:45

新疆再教育營學員全結業 「農牧民」成下一步目標

2019-12-10 09:28

陸多家車企公布11月數據，大型車企率先回暖

2019-12-09 23:03

任正非萬字發聲 美最終目的消滅華為明年完全擺脫依賴

2019-12-10 12:03

陸數位貨幣 二階段試點

2019-12-09 23:51

香港三罷 港警拘12人涉管有鐵釘電鑽等物品

2019-12-09 19:12

民陣遊行和平落幕 陸官媒：港人厭倦暴力

2019-12-09 18:49

反送中半年近六千人被捕 港警未回應使用彈藥數量

2019-12-09 14:27

陸農業部：秋行軍蟲2020進入爆發階段

2019-12-09 20:04

人行數位貨幣試點 挑中深圳、蘇州

2019-12-10 00:11

大陸商務部 釋出再降關稅訊息

2019-12-09 23:32

海峽兩岸旗袍節 美麗盛會

2019-12-10 01:48

肇事率太高被拖累 韓禁陸客速成考照

2019-12-10 10:05

82年前南京浩劫 新書不忘歷史

2019-12-10 01:47

12.9「黎明大三罷」港警布防 交通未受阻

2019-12-09 14:01

記取巴黎聖母院教訓…西安鐘鼓樓防火 自甘「黯淡」

2019-12-09 17:13

中國社科院經濟藍皮書 料明年大陸經濟成長約6%

2019-12-09 16:39

林克慶任廣東副省長 熟兩岸事務

2019-12-10 01:54

大陸11月物價CPI創7年高 通膨高過預期

2019-12-10 10:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top