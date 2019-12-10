在海底撈過生日 陸網友嚇怕：才知道什麼叫壽星的卑微

大陸知名連鎖火鍋品牌海底撈素來以「肉麻式服務」聞名，特別是在店內吃鍋慶生的壽星，店家不僅會拿出閃爍著生日快樂的燈牌，服務生還會齊聚在前為顧客大唱生日快樂歌，搞的許多壽星反倒覺得好尷尬，有大陸消費說「沒在海底撈過過生日，你永遠不知道什麼叫做一個壽星的卑微！」

觀察者網報導，昨天，有網友在微博分享了自己與朋友去海底撈過生日的故事，稱「事先把蛋糕藏在包裡，吃飯時偷偷摸摸挖一勺塞嘴裡，就怕被服務員看出來，變成餐廳的superstar」。

對於這種感受，不少網友表示感同身受。這條微博已經超過1萬條評論，不少網友也分享了自己在海底撈過生日的經歷。

有網友說，「海底撈真的會組隊唱歌，超級熱情」、「你將面對的不僅僅是變身東北第一帥，還要聆聽服務員組隊唱生日歌」、「就問了一句生日能不能打折，吃到一群人衝出來舉燈牌又唱歌，還給我們頒發一個『最美閨蜜』獎狀，叫我們互相朗讀閨蜜誓言」、「我帶著蛋糕去的，一堆人帶著機器小車唱歌，最後還讓我媽和我擁抱，天啊」。

除了被舉燈牌唱歌祝福，還有網友稱是被「公開處刑」，「還讓我表演拉麵，也不知道為什麼過生日還要學才藝」、「給了一碗長壽麵兩個雞蛋，要我跟朋友比賽誰吃的快」。

報導稱「可以這麼說，在這裡，沒有一場生日被錯過，因為，他們絶對不會允許全世界有人不知道今天是你這個小可愛的生日」。

不過，面對店家萬分熱情，許多網友表示，「說真的，我是真的不喜歡這麼熱情的服務，海底撈去了一次就不想再去第二次了」、「海底撈你不能想當然地以為人人都喜歡大張旗鼓地熱鬧，不鬧都不行，這就有點強迫了」。