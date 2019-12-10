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大陸11月物價CPI創7年高 通膨高過預期

2019-12-10 10:46聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

大陸11月物價CPI創7年高 通膨高過預期

年關將近，大陸11月居民消費價格(CPI) 連升第9個月，追平2012年1月的近7年最高。

大陸國家統計局今日發布，11月居民消費價格(CPI)年升4.5%，比上月擴大0.7個百分點，高過市場預期，已連升第9個月，追平2012年1月的最高記錄。

統計局城市司高級統計師沈贇解讀，主要是食品價格上漲19.1%，帶動CPI上漲約0.39個百分點。累計今年前11月，居民消費價格比去年同期上漲2.8%。

據統計，食品價格上漲主要是進入冬季，鮮菜生產及儲運成本增加，價格漲幅比上月上漲1.4%；雖然豬肉供應緊張狀況有所緩解，居高不下的豬價價格上漲3.8%，但漲幅明顯回落16.3個百分點；不過，受消費旺季及替代需求影響，牛肉、羊肉、雞肉和鴨肉價格有所上漲，漲幅在1.3%—4.3%之間。

而工業生產者出廠價格(PPI)年降1.4%，降幅比上月收窄0.2個百分點，則好過預期，同時亦終止連續六個月跌幅擴大的走勢。

主要行業中，漲幅擴大的有農副食品加工業，上漲7.5%，比上月擴大1.6個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲0.5%，擴大0.3個百分點。

降幅收窄的有化學纖維製造業，下降12.6%，收窄1.0個百分點；石油和天然氣開採業，下降11.2%，收窄6.7個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降9.9%，收窄2.1個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業，下降5.3%，收窄0.8個百分點。

降幅擴大的有化學原料和化學製品製造業，下降6.4%，擴大0.2個百分點；煤炭開採和洗選業，下降2.8%，擴大1.8個百分點。

年關將近，大陸豬肉價格居高不下。本報資料照片
年關將近，大陸豬肉價格居高不下。本報資料照片
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