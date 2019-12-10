46個台灣空貨櫃查到轉基因種子、昆蟲遭陸全數退運

大陸汕頭海關證實，7日攔截下台灣轉口小三通進境的46個空貨櫃，有殘留轉基因玉米種子、活體昆蟲等，據了解，這批空貨櫃是裝載美國玉米到台灣卸貨後，才轉運大陸入境，其中較嚴重的一個空貨櫃攜帶有50kg玉米種子。汕頭海關因此責令全數退運。

兩岸物流「一條龍」服務行之多年，歐美貨櫃到台灣保稅區轉口小三通到大陸，在台灣進行貨物簡易加工整理、檢驗等，將大宗散裝貨物轉成貨櫃運輸、貨海空聯運等，是台灣轉運中心的優勢。

台灣到汕頭物流進口運輸，則因地利之便採海運一條龍服務，除了企業運輸量較大採正式報關之外，也可用於私人進口或運輸量較小，類似小三通模式的包稅進口，從台灣港區倉報關後，貨櫃運輸至汕頭港，再清關、放行，全程5-7天內送達。

不過，防疫百密一疏，廣州日報報導，台灣轉口小三通入境大陸的46個進境空貨櫃，7日從汕頭港口岸被檢疫出攜帶殘留轉基因玉米種子、草料、活體昆蟲，全數被退運。

據汕頭港海關指出，這批空貨櫃在大陸入境的空貨櫃實施檢疫時，其中較嚴重的一個空貨櫃攜帶有50kg玉米種子，經汕頭海關技術中心基因檢測實驗室檢測，為轉基因玉米種子。其他空箱體中也分別截獲大量玉米種子、草料、活體昆蟲。

汕頭港海關指出，今年以來光是汕頭港海關在空箱體中截獲帶疫情或有毒有害物質510貨櫃香，檢出率高達19.23%。