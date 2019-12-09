陸多家車企公布11月數據，大型車企率先回暖
大陸多家車企已經公布11月及今年前11個月產銷數據，其中汽車行業中的大型企業率先實現回暖，隨著銷量增速轉正，分析人士預計，第四季汽車板塊將迎來估值修復。
中國證券報報導，商用車方面，宇通客車公告，11月客車銷量4580輛，年減20.82%；1到11月累計銷量49624輛，年減0.76%。
中通客車11月產量為1430輛，銷量為1407輛；1到11月累計產量為13471輛，年增22.06%，銷量為13200輛，年增19.49%。
江鈴汽車11月產量3.13萬輛，年增3.31%；11月銷量2.6萬輛，年增5.25%。1到11月，江鈴汽車累計產量26萬輛，年減0.85%；1到11月，累計銷量25.5萬輛，年增1.76%。
其中，福特品牌SUV前11月累計銷量4.6萬輛，年增757.95%。
乘用車方面，吉利汽車6日公告，公司11月汽車總銷量14.32萬輛，年增長1%，與上月相比增長10%；今年前11個月總銷量為123.15萬輛，年減13%。
上汽集團產銷快報顯示，11月公司汽車銷量為58.19萬輛，上年同期為64.36萬輛；1到11月累計銷量為554萬輛，年減13.33%。
興業證券表示，汽車行業往往先於總體經濟回暖，2019年下半年與去年同期相比下滑幅度已收窄，未來行業將繼續回暖，主因包括第二季以來2018年與上年相比基數逐漸降低、更新換代需求、刺激消費政策開始實行以及利率環境利好汽車消費。
中信證券表示，2019年第四季，乘用車與去年同期相比，降幅將呈逐月收窄的趨勢，12月單月將轉正；第三季部分重要車企盈利呈現觸底回升態勢，單車收入與單車毛利與去年同期、與上月相比均出現正增長。
天風證券研報顯示，汽車行業庫存已處近幾年底部，隨著今年第四季消費情緒回暖，預計將逐步進入加庫存週期，大型車企業將迎來機遇。
留言