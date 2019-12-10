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山西文博會 台商展傳統工藝

2019-12-10 01:35聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「我們的青銅雕塑工藝品，是運用老的工藝技法製作而成，在此基礎上加入新的藝術概念，每一件都有它的獨特性和差異性。」本屆文博會台灣展商吳佳雯介紹著自己帶來的展品。

中新社報導，作為文博會的常客，吳佳雯常年輾轉於大陸各個城市，這次是她第二次參加山西文博會。「在台灣，我們能够接觸到的大陸文化平台並不多。」吳佳雯希望，通過文博會這樣大型的窗口接觸到更多的大陸經銷商，同時，也讓更多的大陸觀眾瞭解台灣傳統工藝品。

同樣來自台灣的宗向東，是山西文博會的常客。「山西這邊對我們的產品比較認可，所以我們又來了。」在參加過兩屆山西文博會後，宗向東表示看好當地市場。

宗向東所在的「吉時」，是一家擁有幾十年歷史的台灣鐘表公司。這次他帶來的展品種類繁多：巴洛克風格落地鐘、歐式仿古老式鐘表、時尚運動風掛鐘、工藝品座鐘等等。該公司的鐘表全部為手工製作，主要以做精品為主，在市場上很難找到類似的產品。「我們不是流水線式的生產模式，而是繼承著傳統手工藝。」宗向東說，儘管現在傳統行業面臨一些困境，仍希望把這門手藝傳承下去，延續下去。

此外，本屆文博會還有「老朋友」吳煜正，其展位為台灣藝術博物館。該館是台灣一家私人博物館，主要展售木雕、玉石等藝術品。

這次吳煜正帶來約60件作品，包括用老山檀香木、印尼野生沉香木、台灣檜木雕刻而成的工藝品，深受觀眾的喜愛。他認為，「文博會客流量多，藉此平台能讓更多人瞭解中國文化。」

談及傳承，在他看來，能够將傳統手工藝傳承下來，是一件非常難得的事情。同時，吳煜正對木雕工藝傳承面臨斷層表示擔憂。「現在年輕人基本都不學了，我認為很可惜。」他說，讓更多人瞭解文化傳承的重要性，正是台灣藝術博物館建立的意義。

第四屆山西文博會於12月5日至10日在中國（太原）煤炭交易中心舉行，吸引來自15個國家和地區的1000多家參展商、10000餘種展品參展。

博物館

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