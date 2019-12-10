鐵礦石期權 大商所上市

12月9日，中國大陸第七個商品期權品種—鐵礦石期權在大連商品交易所正式上市交易。 中新社 分享 facebook 中國第七個商品期權品種—鐵礦石期權9日在大連商品交易所（下稱「大商所」）正式上市交易。

中新社報導，中國大陸是全球最大的鋼鐵生產國，也是全球最大的鐵礦石進口國和消費國。近年來，受國內外宏觀經濟形勢變化、鋼鐵行業去產能去槓桿等因素影響，鐵礦石期現貨價格波動頻繁。

2013年10月，鐵礦石期貨在大商所上市，截至目前，已有1200多家鋼礦企業深度參與期貨交易。2018年5月，鐵礦石期貨正式引入境外交易者，吸引15個國家和地區的170多個境外客戶，國際影響力提升。

上市儀式上，中國證監會期貨監管部副主任嚴紹明宣讀有關批覆文件，並與大連市政府副市長駱東升一同為鐵礦石期權鳴鑼開市。大商所理事長李正強表示，鐵礦石期權的上市為鐵礦石相關產業鏈搭建起相對完善的、「多元開放」的衍生工具、產品和市場服務體系。至此，鐵礦石品種也在期貨、期權和互換工具上實現了齊全，在現貨與期貨市場、境內與境外市場上實現了連通。

駱東升說，大連是東北亞重要的鐵礦石進出口貿易集散地，擁有大陸國內唯一一個鐵礦石期貨保稅交割倉庫。此次鐵礦石期權的上市，對於加快建設鐵礦石國際定價中心、進一步健全中國鋼鐵產業風險管理體系將產生積極作用。