湖北自貿區 推進跨境電商

中國（湖北）自由貿易試驗區宜昌片區跨境電商產業園，9日正式開園，該產業園將構建線上綜合服務平台、線下園區平台、綜合監管體系和綜合服務體系，成為宜昌市對接「一帶一路」建設、打造開放新高地的又一重要功能性平台。

中新社報導，湖北省商務廳副廳長陳華榮9日表示，跨境電子商務將成為湖北省外貿創新發展的新亮點、轉型升級的新動能和服務「一帶一路」建設的新載體。

湖北自貿試驗區2017年4月1日掛牌，由武漢、襄陽和宜昌三個片區組成。

截至2019年10月，湖北自貿試驗區新設企業41678家，實際利用外資37.5億美元，進出口總額達2780.5億元（人民幣，下同）。

宜昌自貿片區是長江經濟帶對接「一帶一路」建設的重要支點。近年來，宜昌在全國第三批自貿區地級市中率先開通「宜漢歐」、「宜新歐」國際班列，打通中部地區始發的首條南向通道（宜昌—欽州—馬來西亞），為跨境電商蓬勃發展創造良好條件。

宜昌自貿片區跨境電商產業園總建築面積近8萬平公尺，總投資1.8億元，具備線上線下交易、網商孵化、創業培訓、倉儲體驗等功能，目前已引進電子商務基礎服務、信息服務等關聯企業30餘家。宜昌自貿片區管委會相關負責人介紹，到2022年，產業園計畫引進企業超過100家，實現營收超過100億元，力爭成為大陸國家級跨境電商產業園示範基地。