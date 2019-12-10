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多城市搶人才 祭出購房高補貼

2019-12-10 01:34聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

生活服務平台58同城、安居客9日發布「2019人才政策與安居就業報告」稱，2019年以來，中國大陸已有百餘城市推出人才政策，大部分推出人才政策的城市都將補貼重點放在解決居住問題上，多地開出高額購房補貼。

中新社引述報告指出，今年以來，大陸超過30個城市陸續推出新的落戶政策，廣東、黑龍江、浙江、江西等省均在其列。天津、深圳、廣州、佛山等地，相繼對人才政策、住房購買及銷售行為等作出規定。

報告稱，大部分推出人才政策的城市都將補貼重點放在解決居住問題，如：寧波人才安家補貼最高達800萬元（人民幣，下同），柳州、南寧、蘇州、吉林、廈門等地都開出超百萬元高補貼吸引優秀人才。

除了常規的落戶和補貼，一些城市還推出更為個性化的政策。以廣州為例，對在粵港澳大灣區工作的境外高端人才和緊缺人才，其在珠三角九市繳納的個人所得稅已繳稅額超過其按應納稅所得額的15%計算稅額，由珠三角九市政府給補貼，該補貼免徵個人所得稅。

部分地區還對人才的購房政策進行特別規定，如：海南推出的政策，實際引進並在海南工作但尚未落戶的各類人才，購房社保或個稅年限由原來的2年或5年統一降低為1年。

報告指出，根據不完全統計，目前已經推出人才購房政策的城市有近40個。人才政策對當地樓市有一定帶動。據58同城、安居客平台數據，2019年1-10月份，西安、重慶、武漢、成都等城市新房訪問熱度遠高於一線城市，而從同比增速來看，武漢、瀋陽、寧波的訪問熱度超過20%。

58安居客房產研究院分院院長張波提醒，包括新一線城市在內的人才落戶的各項福利普遍具備較高吸引力，但最終能否讓人才留下來，還要看城市經濟未來的長遠發展，以及各類人才和城市發展的契合度。在「人才爭奪戰」愈演愈烈的同時，城市應該重視和聚集核心優勢，定向吸引和自身城市發展相匹配的人才，實現人才和城市共同發展。

一線城市人民幣

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