大陸網安產業增速20％ 高過國際

2019年中國大陸網絡安全產業規模預計超過600億元人民幣，年增長率超過20%，明顯高於國際8%的平均增速，保持健康的發展態勢。

中新社報導，2019年中國網絡安全產業高峰論壇9日在北京舉行，大陸工業和信息化部網絡安全管理局局長趙志國在會上做上述表示。

趙志國稱，大陸網絡安全產業結構日趨優化，既有防火牆、監測及防病毒等傳統產品，又有態勢感知、數據防洩漏等新興產品，基本構成覆蓋防護、監測和應急的各個環節。此外，技術創新能力也顯著增強，工業互聯網安全保障能力明顯提升，雲安全的生態鏈日益完善，5G安全研發布局密集展開，區塊鏈的安全價值在多領域逐步探索，人工智能賦能網絡安全的效益日益顯現。

據統計，截至2019年11月底，在公開融資方面，大陸國內上市的網絡安全企業達23家，創新孵化方面，有100多家創投機構在網絡安全領域進行投資布局。

大陸工信部副部長陳肇雄在該論壇上說，中國大陸的網絡安全產業發展不平衡不充分問題依然突出，關鍵核心技術受制於人的狀況尚未得到根本改變，新技術廣泛應用帶來的安全問題逐步顯現，高端領軍人才明顯短缺，網絡安全保障任務依然艱巨，亟須在今後的工作中花大力氣予以解決。

他表示，要持續支持網絡安全關鍵技術手段建設，積極開展5G、人工智能、區塊鏈等新興重點領域網絡安全技術研發布局，構建多領域、多層次的網絡安全創新技術體系，提升核心技術創新和保障能力。

另外，要加快構建5G、IPv6、工業互聯網等新一代關鍵信息基礎設施網絡安全防護能力，健全網絡安全審查、關鍵設備安全檢測、威脅治理、數據安全保護等制度。