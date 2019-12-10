大陸機器人銷量 上半年首見下降

中國機器人產業聯盟理事長曲道奎9日在重慶發布「2019年上半年自主品牌工業機器人市場信息」時說，上半年中國大陸自主品牌工業機器人共銷售19281台，銷量首次同比（與去年同期相比）下降13.6%。不過，曲道奎指出，雖然銷量下降，但價值提升，他對該產業未來發展仍然看好。

中新社報導，當日在重慶舉行的2019中國機器人產業發展大會上，曲道奎分析稱，上述銷量下降情況，關鍵在於工業機器人主要的應用客戶汽車及其零部件產業表現不好。他指出，上半年，中國大陸自主品牌工業機器人市場價值約28.4億元人民幣，同比下降1.4%。市場價值降幅遠小於銷量降幅。這說明中國大陸自主品牌工業機器人的價值比以前提升。

按機械結構分類，中國大陸自主品牌工業機器人中，多關節機器人蟬聯銷量第一位，占今年上半年總銷量的51.7%，占比較上年同期提高11.5個百分點。曲道奎表示，這也進一步佐證「中國自主品牌工業機器人銷量降低，但價值提升」的觀點，因為多關節機器人是高端產品。以前多關節機器人銷量占比僅三分之一左右。

按應用行業分類，中國大陸自主品牌工業機器人2019年上半年所服務的行業已達44個國民經濟行業大類、126個行業中類，與上年同期相比新拓展10個行業中類。計算機、通信和其他電子設備製造業仍是其首要應用行業。通用設備製造業和金屬製品業機器人的採購量首次超過汽車行業，晉級到前三位。

曲道奎說，業內分析仍比較樂觀。從大趨勢來看，工業機器人正處於爆發期，當前僅是未來市場的起步狀態，工業機器人密度仍有較大提升空間。