大陸國家網安園區 規模2022年千億

北京市經濟和信息化局局長王剛9日在「2019年中國網絡安全產業高峰論壇」上透露，今年1月在北京揭牌的大陸「國家網絡安全產業園區」，進入快速建設期。目前，園區聚集效應初步顯現，入駐園區企業52家。到2022年園區產業規模預計達到1000億元（人民幣，下同），到2025年產業規模預計達到1700億元。

中新社報導，為推動網絡安全產業高質量發展，大陸工業和信息化部、北京市共建大陸「國家網絡安全產業園區」。王剛表示，園區將建設成中國大陸國家網絡安全戰略支撐基地、信息技術應用創新產業示範基地、國際領先的網絡安全研發基地、高端產業集聚發展基地和領軍人才培育基地，由海澱園、通州園和經開區信創園三園組成。

海澱園面積36萬平方公尺，作為創新驅動策源地，承擔網絡安全核心技術突破、國際交流合作和產業政策創新等任務。通州園面積5.06平方公里，作為產業發展拓展地，承擔網絡安全產業集聚發展、產品服務創新及應用、實施網絡安全人才培育計畫等任務。經開區信創園面積61.3萬平方公尺，作為信息技術應用創新產業率先突破地，布局信息技術應用創新工程適配中心、標準驗證測試平台、創新孵化平台、應用成果展示中心等，促進信息技術應用創新產業快速聚集。

王剛指出，大陸國家網絡安全產業園區形成「三園協同、多點聯動、輻射全國」的總體布局，目前已進入快速建設期，園區聚集效應初步顯現，累計有100多家企業積極與園區對接，已入駐園區企業52家。

他指出，下一步，北京將全面提升園區建設速度，發布支持園區發展、適合網絡安全產業發展實際的政策，並不斷優化園區的營商環境，因企施策，鼓勵和引導大陸國家級網絡安全相關科研機構、龍頭企業以及創新能力強、發展潛力大的中小企業入駐園區。