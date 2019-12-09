雙12寵物保暖商品熱門 寵物床寵物電熱毯銷量大漲

阿里巴巴集團旗下淘寶網9日發布「雙12萌寵消費新趨勢」，顯示90後們正愈發把寵物當孩子養，包括貓漢服、和風寵物小被子、寵物烘乾機、狗窩電熱毯等銷量大幅增長，寵物商品正呈現明顯的精緻化趨勢，連寵物公主床都成為淘寶雙12的熱搜新品，銷量與去年同期相比增長200%。

尤其近日大降溫，90後們給自己買各類「科技取暖神器」的同時，也不忘乘著淘寶雙12年終最後優惠機會，給自己的寵物們也安置一個「保暖房」，淘寶雙12的寵物床、寵物電熱毯、貓窩等「寵物保暖」商品銷量與去年同期相比大漲。

體型較大的寵物狗也不用擔心，狗窩電毯在淘寶雙12尤其熱門，數據顯示，今年購物電熱毯的銷量與去年同期相比翻倍增長。

更讓人想不到的是，今年淘寶雙12，連貓都穿起了漢服，數據顯示，近一周以來，淘寶雙12貓漢服的銷量與去年同期相比增長10倍傳統韻味與可愛的寵物在淘寶上碰撞出新的消費創意。

第一財經日前發布報告，2018年大陸養寵家庭數量接近1億戶，5年時間年增43.9%。