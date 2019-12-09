支付寶帳戶被凍結 淘集集今日將宣告破產

據每日經濟新聞報導，淘集集公司方面表示，該公司將於今日正式宣布破產。這意味著公司因資金鏈斷裂而進行的併購重組計畫，宣告失敗。

8日晚上，淘集集創始人張正平在一封給員工的信中提到，由於11月28日支付寶帳戶被凍結，即公司所有帳戶已經被凍結，使得11月29日的工資沒有發出，11月社保也無法發出。接下來公司會成立員工善後處理小組，主要由HR負責跟進員工的離職辦理、社保問題解決、個人物品拿取等各項事情。

淘集集是去年八月成立的電商平台，模式和「拼多多」類似，但花更多錢在返現和拉新客戶。就是以低價為賣點，簡單粗暴的拉新。月活用戶達4000萬，月GMV達5億。數據非常光鮮，原本被外界看好是淘寶、京東另一個對手，是另一個「拼多多」。