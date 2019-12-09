親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

搶錢姊妹花（上）：《冰雪奇緣2》「炸了」？

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

支付寶帳戶被凍結 淘集集今日將宣告破產

2019-12-09 10:23聯合報 記者賴錦宏／即時報導

據每日經濟新聞報導，淘集集公司方面表示，該公司將於今日正式宣布破產。這意味著公司因資金鏈斷裂而進行的併購重組計畫，宣告失敗。

8日晚上，淘集集創始人張正平在一封給員工的信中提到，由於11月28日支付寶帳戶被凍結，即公司所有帳戶已經被凍結，使得11月29日的工資沒有發出，11月社保也無法發出。接下來公司會成立員工善後處理小組，主要由HR負責跟進員工的離職辦理、社保問題解決、個人物品拿取等各項事情。

淘集集是去年八月成立的電商平台，模式和「拼多多」類似，但花更多錢在返現和拉新客戶。就是以低價為賣點，簡單粗暴的拉新。月活用戶達4000萬，月GMV達5億。數據非常光鮮，原本被外界看好是淘寶、京東另一個對手，是另一個「拼多多」。

淘集集就是一個靠「燒錢」起來的平台，成立至今虧損12億，目前每月虧損超2億元。經歷一年多的燒錢模式，確實獲得了野蠻式增長。然而，此前獲得了一次融資，可能6億美元，第二次融資就失敗了。不但融資來的錢燒完了，連商家的貨款也燒完了，從7月底開始，商家的款就無法結算，所以才會引發這次的上百商家到淘集集總部維權。據了解，商家的貨款金額從幾萬到幾百萬。

大陸主打低價策略的電商平台「淘集集」今日將正式宣布倒閉。（新浪微博照片）
大陸主打低價策略的電商平台「淘集集」今日將正式宣布倒閉。（新浪微博照片）
分享

集集拼多多電商

延伸閱讀

支付寶又崩潰 網友：花唄可以不用還？

集集山區獲報獵人持槍盜捕石虎 警方加強巡邏

集集山區通報有人獵殺石虎 鎮長向警方報案

貨輪沉船致879噸「雙11貨品掉入海」 淘寶...

相關新聞

大陸駐英大使：有人以冷戰思維將中國崛起視為威脅

2019-12-09 10:13

助台青落地大陸創業 台企祭億元徵件

2019-12-09 09:52

上海中日論壇 談養老靠AI

2019-12-09 02:31

智能汽車試驗場 落腳重慶

2019-12-09 02:30

廣州從化 生態小鎮脫貧圈粉

2019-12-09 02:30

北京「能源谷」 打造類海外環境

2019-12-09 02:30

陸智庫：明年GDP用改革「穩五」

2019-12-09 00:27

大陸進口成長 近半年首見

2019-12-08 23:27

台灣居民大陸繳納社保金新規分析

2019-12-08 23:27

陸企人物／蕃茄田掌門人：藝術教育 不為考試而生

2019-12-08 13:37

大陸11月出口跌1.1% 遜於市場預期

2019-12-08 12:11

陸官方智囊：明年經濟成長料6%以下

2019-12-08 09:33

廈滬台商動員 喊返鄉投票

2019-12-07 23:57

大陸上月外匯存底下滑

2019-12-07 23:29

大陸2020拚經濟 釋五信號

2019-12-07 23:28

大陸三年內新增GDP…相當一個俄國

2019-12-07 23:27

滬台商動員 要1000人返鄉投票

2019-12-07 20:19

香港航空暫時度過難關 繼續營運

2019-12-07 18:57

中國11月外匯存底 較2019年初升0.7％

2019-12-07 18:54

大陸下個月5日發行鼠年生肖郵票 出自名家之筆

2019-12-07 17:06

廈門台商動員 喊5000人返鄉投票

2019-12-07 16:45

劉結一走訪上海台商 盼兩岸早日「應通盡通」

2019-12-07 15:49

陸股一周／上證反彈 周漲幅1.4%

2019-12-07 13:53

大陸資深涉台學者郭震遠今晨逝世 享年76歲

2019-12-07 12:35

大陸外匯存底11月略減 連續兩個月未增持黃金

2019-12-07 11:34

陸積體電路前十月出口年增18.2%，出口轉移明顯

2019-12-07 11:12

習近平主持政治局會議 傳遞2020年經濟工作五大信號

2019-12-07 10:37

A股大整頓 至少12家下市

2019-12-07 02:15

壽險外資持股比調整

2019-12-07 02:15

逆周期調節工具 明年妥善運用

2019-12-07 02:14

長三角定位…一極「三區」一高地

2019-12-07 02:14

全球首見 純鹼期貨鄭州掛牌

2019-12-07 02:12

金山葛珂 用產品取悅客戶

2019-12-07 02:11

飛鶴董座 拚當乳業清流

2019-12-07 02:07

台商憂反滲透法 張小月：與台商無關別擔心

2019-12-06 18:06

張小月預測大陸經濟明年跌破6 海基助台商轉型

2019-12-06 17:03

反送中衝擊 港鐵估損失16億元

2019-12-06 13:19

支付寶又崩潰 網友：花唄可以不用還？

2019-12-06 12:48

名家觀點／中國矛盾的物價 都是「豬」惹的禍

2019-12-02 00:18
看更多

熱門文章

遊行群眾抵中環與港警對峙 高院大門起火燃燒

2019-12-08 19:55

同時發射火箭和飛彈！陸新型PCL191多管火箭炮威脅台海

2019-12-08 11:57

遊行前夕 港警突擊查獲半自動手槍、上百發子彈等武器

2019-12-08 14:34

香港大遊行 「80萬人重返街頭」

2019-12-09 00:27

反送中／遊行逾三小時人龍仍塞在銅鑼灣 手機燈海延綿

2019-12-08 20:05

反送中／港人舉著「市民蒙面林鄭蒙心」布條遊行

2019-12-08 17:53

反送中示威者透過水路來台尋庇護？行政院呼籲勿觸法

2019-12-08 21:50

反送中港人潛逃？ 我相關單位：未接獲情資

2019-12-09 00:27

「愛國護港」集會 記者被圍踹謾罵

2019-12-08 14:41

港警與黑衣人德輔道中對峙 警方一度舉槍戒備

2019-12-08 20:07

2百多反送中港人偷渡來台 相關單位：未接獲情資

2019-12-08 18:42

2歲大胃王女童超會吃 9年後現況曝光

2019-12-09 10:06

人權日遊行 民陣估80萬人、警方稱最高峰18.3萬人

2019-12-08 21:22

香港「國際人權日」大遊行 民眾擠滿軒尼詩道

2019-12-08 16:30

紐時：逾200香港示威者憂不獲公平審訊而潛逃台灣

2019-12-08 23:38

外送員按門鈴吵醒小孩 男子氣到扯爛他安全帽

2019-12-09 09:25

15歲罕病少女 有張60歲老婦臉

2019-12-08 13:16

喊「追究警暴」「五大訴求」 香港民陣遊行維園起步

2019-12-08 15:15

引香港情勢為例 楊甦棣：中國不被信任

2019-12-08 16:40

「一日雙射」7顆衛星 快舟一號創記錄

2019-12-08 14:38

港婦女團體調查 67名受訪者報稱遭警方性暴力對待

2019-12-08 23:06

反送中示威者遊行出盡法寶 多啦A夢現身警總前派銅鑼燒

2019-12-08 20:32

民陣遊行前 港警發文譴責網上煽動破壞社會行為

2019-12-08 11:01

陸秀新型多管火箭 台海威脅增

2019-12-08 13:49

香港民陣遊行前 警方查獲真槍實彈

2019-12-08 13:39

香港民陣遊行維園集合 銅鑼灣街頭擠滿人

2019-12-08 14:25

港府：遊行顯示享有示威自由 冀深層次對話尋出路

2019-12-08 22:07

遊行人數不如預期？香港民陣：警方先製造恐懼

2019-12-09 09:41

北京冬奧滑雪大跳台亮相 光影賽道宛如「水晶鞋」

2019-12-08 14:40

場上奏唱中國國歌未行注目禮 CBA法籍洋將挨罰1萬

2019-12-08 14:37

香港民陣遊行擠爆銅鑼灣 續爭五大訴求缺一不可

2019-12-08 16:31

大遊行後 港民今發起大三罷 多地有防暴警戒備

2019-12-09 09:19

張雲雷惹議效應？相聲笑談地震、葷段子 文旅部加強監管

2019-12-08 14:37

支付寶帳戶被凍結 淘集集今日將宣告破產

2019-12-09 10:23

美參議員致函國際奧委會 促北京冬奧提前執行人權新標準

2019-12-08 14:39

兩岸微流行／付費自習室 賣讀書氣氛

2019-12-09 00:27

不談香港局勢：教宗方濟各金口難開

2019-12-08 18:29

大陸11月出口跌1.1% 遜於市場預期

2019-12-08 12:11

陸智庫：明年GDP用改革「穩五」

2019-12-09 00:27

港警方籲遊行抵終點後盡快離開 譴責終院高院遭縱火

2019-12-08 21:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top