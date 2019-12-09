北京「能源谷」 打造類海外環境

12月7日開幕的「2019全球能源轉型高層論壇」舉辦「能源谷」專場發布會，明確位於北京市昌平區的未來科學城東區將建設具有國際影響力的「能源谷」，快速搶占能源領域國際科技高地。同時，構建「類海外」發展環境，服務海外人才到「能源谷」創新創業。

中新社報導，「2019全球能源轉型高層論壇」由北京市政府和大陸國務院發展研究中心主辦。

在「能源谷」專場發布會上，未來科學城相關負責人表示，北京市以中關村科學城、懷柔科學城、未來科學城和北京經濟技術開發區「三城一區」為主平台，發力建設大陸全國科技創新中心。其中，未來科學城規劃範圍170.6平方公里，東區是建設具有國際影響力「能源谷」的主陣地，東區一期10平方公里是「能源谷」核心區。

該負責人表示，「能源谷」核心區將重點聚焦能源產業的煤炭清潔高效轉化、先進燃料電池、可再生能源併網與消納，以及深層、深海油氣有效開發等9項關鍵技術，支持不同創新主體間開展聯合攻關，推動關鍵核心技術突破，形成一批國內一流、國際領先的技術創新成果，助力北京高質量發展。

「能源谷」核心區規劃建設178萬平方公尺的研發辦公空間，今後三年每年將提供30萬平方公尺的新建成寫字樓，為能源產業發展提供充足的承載空間。

同時，「能源谷」核心區是首都國際人才社區首批試點建設區域，正在構建涵蓋硬件設施支撐、創新創業生態系統、人才保障體系的「類海外」發展環境，服務海外人才到「能源谷」創新創業。

該負責人指出，「能源谷」核心區公共設施齊全，商業配套完備。目前，7所公立學校由北京師範大學承辦、1所國際學校由北京十一學校承辦；鉑爾曼五星級酒店、地鐵城市綜合體、主題購物街區正在建設，明年底萬豪四星級酒店投入試運營，新建成商業配套4萬平方公尺；5.7萬平方公尺的多功能綜合體育中心，涵蓋圖書館、劇院的文化中心，提供展覽交流、會議論壇等功能的展示中心等將陸續開工建設。