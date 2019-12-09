廣州從化 生態小鎮脫貧圈粉

廣州從化區近兩年來發生巨大變化，成為世界級會議舉辦地。當地政府、中國工業設計協會、運營企業和村集體通力合作，打造出一個主打生態主題的設計小鎮。

新華社報導，從化區被稱為「中國溫泉之都」。在萬里之外的瑞士達沃斯，那裡是一年一度的世界經濟論壇舉辦地，也是溫泉度假地。「兩地溫泉都是世界上僅有兩處的含氡蘇打溫泉。現在，靠優質生態取得高質量發展的機會來了。」從化區副區長謝青梅說。

12月5日至7日，小鎮舉行第二屆世界生態設計大會，來自30多個國家的設計組織、機構、企業及院校出席。去年，為迎接首屆世界生態設計大會，小鎮用89天把一個廢置的農貿市場變成現代化會議中心。首屆大會上，小鎮被確定為世界生態設計大會的永久性會址。

在小鎮附近的溫泉度假村，中國人民對外友好協會和澳大利亞中國友好交流協會主辦的從都國際論壇已舉辦5年。 當下，已有類似但特色不同的20個小鎮分布從化不同鄉村，有的依靠酒文化和紅色旅遊成為「網紅」小鎮，有的依靠發展民宿擺脫貧困，有的通過培育花卉產業吸「粉」無數。「特色小鎮為鄉村振興找到動力源。我們不僅要守住從化的綠色家底，還要充分調動社會各方力量參與鄉村振興，通過提高鄉村治理水平，共同推動綠水青山轉化為金山銀山。」謝青梅說。

今年9月，作為全球規模最大、業務最多元的酒店集團企業，溫德姆酒店項目簽約儀式在生態設計小鎮舉行。溫德姆酒店集團營業部及開業籌備高級總監蔡成福說，集團進駐塘尾村是看中從化得天獨厚的生態資源，以及粵港澳大灣區生態核心區的區位優勢和良好營商環境。