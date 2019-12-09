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智能汽車試驗場 落腳重慶

2019-12-09 02:30聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國通用技術集團中國汽研智能網聯汽車試驗基地8日在重慶落成投用。該基地是大陸西部首個智能汽車試驗場，亦是西南地區首個涵蓋重型汽車、客車、轎車專項測評道路的測試評價場地，將為車企提供研發、試製、試驗、改進、檢測、認證等一站式服務，縮短車企新產品研發上市周期，助推當地汽車產業發展。

中新社報導，中國大陸現有一百多家整車生產企業，而西南地區僅有一個能滿足乘用車和部分中、輕卡車試驗的汽車試驗場。目前，大陸國內無論是傳統汽車企業，還是新興科技企業，都在加快智能網聯汽車相關產業佈局，推進商業化應用進程，但卻缺少專門針對智能網聯汽車試驗場地。

中國汽研智能網聯汽車試驗基地位於重慶大足區雙橋經濟技術開發區，總投資5.38億元人民幣，占地面積940畝，可滿足55噸以內的所有道路運輸車型試驗需求。

中國汽研檢測中心副主任王紅剛介紹說，作為大陸西南地區面積最大的智能網聯汽車綜合測試評價基地，該試驗場道路區域內建有智能信號控制系統、V2X通信系統、智能路燈控制系統、可升降限高設備等，可滿足當前智能網聯汽車測試的技術規範和無人駕駛等相關場地測試要求。

該試驗場同時也是大陸首個專業重型汽車試驗場地，擁有中國大陸最長、最寬的直線性能路，且車道數最多的直線性能車道試驗場；擁有大陸規模一流的動態廣場；擁有大陸最長的汽車試驗場加速車道。試驗場擁有31種可靠性道路可自由組合，各條道路相互獨立，互不干涉。

重慶市人大常委會副主任劉學普在活動現場表示，預計到2022年，重慶將初步建成中國大陸重要的智能網聯汽車研發製造基地。該試驗場在重慶投用後，將補齊重慶智能網聯汽車研發短板，將推動重慶汽車產業轉型升級跨越式發展。

車道人大常委會

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