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上海中日論壇 談養老靠AI

2019-12-09 02:31聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

以「老齡化社會的醫學健康產業與社會系統創新」為主題的第二屆「創新．共創」中日企業創新合作論壇，6日在上海舉行。人工智能（AI）能否在養老領域發揮更大作用，成為中日兩國專家共同關心的話題。

新華社報導，公益法人神戶市民福祉振興協會會長三木孝介紹，針對中老年群體中認知症患者的看護及認知症的預防，一些日本企業已經在研發具有人工智能特點的看護產品，包括預防老年人走失和跌倒的AI系統等。他說，神戶市還提出了「預防」和「共生」的策略。

與會中方專家介紹了上海已經推出的「社區嵌入式養老」和「長期護理險」等。上海交通大學教授章曉懿說，無論是人對人的看護，還是人工智能介入看護等方面，日本已走在世界前列，中國大陸向日本學習養老產業發展經驗和個案，可以從上海開始。

論壇發布的一項調查顯示，日本國內圍繞健康和養老已形成穩定的綜合生活服務產業，服務老年人的醫療健康產業正在向商業領域延伸，涉及基礎性的診斷、治療，社會化的看護服務、家政服務以及機器人輔助服務，此外還涵蓋睡眠、健身、功能性食品、休閒娛樂和旅行等多方面。

日中投資促進機構秘書長、株式會社瑞穗銀行理事岡豐樹表示，尤其是在美容、化妝、家居、寵物、日常出行，乃至婚慶領域，老年人口均有較強需求。「日本比中國更早遇到了老齡化的社會問題，也較早認識到養老服務產業是創造並穩定內需的好機會。日本的經驗可以分享給包括中國在內的其他一些國家。」

日本駐上海總領事館總領事磯俁秋男認為，近年來日中在健康醫藥、養老照護等各行業的互動日益增強，相信本屆論壇將為增進兩國專家學者和企業家在相關領域的合作提供平台。

論壇由上海交通大學、日本神戶大學、日本駐上海總領事館聯合主辦，並獲中日兩國醫學界、社會福利和養老領域多家機構支持。

上海看護老年人口

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