親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

交往六年論及婚嫁 吳怡霈爆情變分了日籍男友

藍委抗議外交部紛擾延燒 朱立倫：陳宜民應誠摯道歉

大陸11月出口跌1.1% 遜於市場預期

2019-12-08 12:11聯合報 記者羅印冲／即時報導

中國大陸11月出口遜預期，進口則由跌轉升，勝預期。

據信報財經新聞報導，中國海關總署公布，以美元計，中國11月出口按年跌1.1%，遜於市場預期增長0.8%；進口則增長0.3%，優於市場預期下跌1.4%。10月進口跌6.4%。11月貿易順差387.3億美元，按年收窄7.5%。

前11個月，中國進出口總值4.14兆美元，下跌2.2%。其中，出口2.26兆美元，下降0.3%；進口1.88兆美元，下降4.5%；貿易順差3776億美元，擴大28.4%。

人民幣計，11月出口按年增長1.3%，遜於市場預期增長1.9%；進口增長2.5%，優於市場預期增長0.9%。10月進口跌3.5%。11月貿易順差2742.1億元人民幣，收窄4.1%。

今年前11個月，進出口總值28.5兆元人民幣，按年增長2.4%。其中，出口15.55兆元人民幣，按年增長4.5%；進口12.95兆元人民幣，按年持平。

中國海關總署統計分析司司長李魁文表示，今年以來國際經濟貿易增長放緩，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，對外貿易保持較好的韌性，11月進出口由降轉升，反映國內需求改善。

前11個月，歐盟、東協和美國為前三大交易夥伴，其中與歐盟和東協間外貿總值4.4兆元人民幣和3.98兆元人民幣，按年分別增長7.7%和12.7%。

與美國之間貿易總值為3.4兆人民幣，按年下降11.1%，佔中國外貿總值的11.9%。其中，對美國出口2.64兆元人民幣，下跌8.4%；自美國進口7630.5億元人民幣，下跌19.5%；對美貿易順差1.88兆元人民幣，收窄3%。

中國大陸11月出口遜預期，進口勝預期。路透
中國大陸11月出口遜預期，進口勝預期。路透
分享

人民幣海關

延伸閱讀

吳敦義：退將吳斯懷大陸參加國父紀念活動並無不...

游泳／美國公開賽200蝶摘銀 王冠閎寫台灣新...

掀道德爭議 大陸培育出首隻猴豬混種動物

陸官方智囊：明年經濟成長料6%以下

相關新聞

大陸2020拚經濟 釋五信號

2019-12-07 23:28

陸官方智囊：明年經濟成長料6%以下

2019-12-08 09:33

廈滬台商動員 喊返鄉投票

2019-12-07 23:57

大陸上月外匯存底下滑

2019-12-07 23:29

大陸三年內新增GDP…相當一個俄國

2019-12-07 23:27

滬台商動員 要1000人返鄉投票

2019-12-07 20:19

香港航空暫時度過難關 繼續營運

2019-12-07 18:57

中國11月外匯存底 較2019年初升0.7％

2019-12-07 18:54

大陸下個月5日發行鼠年生肖郵票 出自名家之筆

2019-12-07 17:06

廈門台商動員 喊5000人返鄉投票

2019-12-07 16:45

劉結一走訪上海台商 盼兩岸早日「應通盡通」

2019-12-07 15:49

陸股一周／上證反彈 周漲幅1.4%

2019-12-07 13:53

大陸資深涉台學者郭震遠今晨逝世 享年76歲

2019-12-07 12:35

大陸外匯存底11月略減 連續兩個月未增持黃金

2019-12-07 11:34

陸積體電路前十月出口年增18.2%，出口轉移明顯

2019-12-07 11:12

習近平主持政治局會議 傳遞2020年經濟工作五大信號

2019-12-07 10:37

A股大整頓 至少12家下市

2019-12-07 02:15

壽險外資持股比調整

2019-12-07 02:15

逆周期調節工具 明年妥善運用

2019-12-07 02:14

長三角定位…一極「三區」一高地

2019-12-07 02:14

全球首見 純鹼期貨鄭州掛牌

2019-12-07 02:12

金山葛珂 用產品取悅客戶

2019-12-07 02:11

飛鶴董座 拚當乳業清流

2019-12-07 02:07

台商憂反滲透法 張小月：與台商無關別擔心

2019-12-06 18:06

張小月預測大陸經濟明年跌破6 海基助台商轉型

2019-12-06 17:03

反送中衝擊 港鐵估損失16億元

2019-12-06 13:19

支付寶又崩潰 網友：花唄可以不用還？

2019-12-06 12:48

人行超量開展人民幣3000億元MLF操作 投放跨年流動性

2019-12-06 10:22

香港迪士尼淪鬼城！別怪反送中 其實是這裡更好玩...

2019-12-06 10:00

山西晉中、江蘇南京 首批重點培育

2019-12-06 02:28

農業高新示範區 陸目標30家

2019-12-06 02:28

助中小企業數字化升級 廣東啟動

2019-12-06 02:22

專家聚海口探討 數字經濟和區塊鏈國際合作

2019-12-06 02:22

逾5千萬戶小店 獲網商銀行貸款

2019-12-06 02:22

北海南珠之鄉 珍珠銷量年逾43億元

2019-12-06 02:21

陸預測明年GDP 「保四爭五」被消失

2019-12-06 00:01

劉結一：台企升級 長三角提供新空間

2019-12-05 23:56

入CPTPP…陸態度積極

2019-12-05 23:53

關稅稅率將授權國務院調控

2019-12-05 23:53
看更多

熱門文章

上千人誤信謠言「拔光蘿蔔田」！菜農慘賠200萬痛哭

2019-12-07 20:09

掀道德爭議 大陸培育出首隻猴豬混種動物

2019-12-08 10:29

弒父篡位迷美色 雍正被黑300年 清宮劇亂演 原因讓人意外

2019-12-08 10:00

業績太差！員工被打屁股、脫光吹寒風：錢沒拿到只好忍

2019-12-07 16:19

淘寶狀告買家惡意退貨624件 法院判賠4元

2019-12-07 16:39

「第一美胸」切粉瘤險喪命！走過鬼門關曬35E豪乳

2019-12-07 21:11

大陸2020拚經濟 釋五信號

2019-12-07 23:28

民陣今遊行 估再現百萬人潮

2019-12-08 00:14

港親中人士集會 浸大學生記者採訪遭追打

2019-12-07 19:04

劉結一走訪上海台商 盼兩岸早日「應通盡通」

2019-12-07 15:49

逾4個月首獲批准 民陣今大遊行 港4000警力戒備

2019-12-08 09:20

鴻海轉投資布局高功率晶片 濟南專案主體結構完工

2019-12-07 16:43

福地香港罕見有感地震 港人更懼政治大地震

2019-12-07 14:32

同時發射火箭和飛彈！陸新型PCL191多管火箭炮威脅台海

2019-12-08 11:57

上海巡禮／上海找女婿 先考「小籠」怎麼吃

2019-12-08 00:14

楊潔篪通電龐培歐 要求美國立即停止干涉中國內政

2019-12-07 18:56

楊潔篪致電龐培歐 「停止干涉中國內政」

2019-12-08 00:14

疑實驗鼠出問題 大陸蘭州獸醫所爆學生集體染布魯氏菌

2019-12-07 16:06

滬台商動員 要1000人返鄉投票

2019-12-07 20:19

禁民眾自帶！湖南殯儀館賣6.4萬元骨灰盒

2019-12-07 16:51

敏感時機上京 鄧炳強改口「剛柔並濟」處理示威

2019-12-08 00:14

針對反送中？暨大要求報考港生無犯罪紀錄

2019-12-07 14:27

地磚實名制 陸大學6000個名字鋪成「校友路」

2019-12-07 16:01

大陸三年內新增GDP…相當一個俄國

2019-12-07 23:27

美媒：北京祭網路「大炮」 試圖癱瘓香港連登論壇

2019-12-07 13:42

港人大灣區看樓飆增 傳「光頭Sir」珠海置產

2019-12-07 14:31

底線不退縮 港警務處長：剛柔並濟處理公眾活動

2019-12-07 20:38

大陸河北中學驚傳命案 家長刺死排球教練

2019-12-07 16:29

香港航空暫時度過難關 繼續營運

2019-12-07 18:57

中國文旅部：擬加強說唱脫口秀相聲節目審核

2019-12-07 20:16

香港立會通過無約束議案 追究煽動暴力教師

2019-12-07 14:27

陸官方智囊：明年經濟成長料6%以下

2019-12-08 09:33

回應民陣明日遊行 港府籲和平理性

2019-12-07 16:26

廈門台商動員 喊5000人返鄉投票

2019-12-07 16:45

大陸上月外匯存底下滑

2019-12-07 23:29

指遊行獲批見誠意 陸官媒：暴力不應成香港「標識」

2019-12-08 09:46

印尼女工遭遣返 疑因報道香港抗爭

2019-12-07 22:27

大陸下個月5日發行鼠年生肖郵票 出自名家之筆

2019-12-07 17:06

廈門台商 喊動員5000人返鄉投票

2019-12-08 00:14

民陣遊行前 港警發文譴責網上煽動破壞社會行為

2019-12-08 11:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top