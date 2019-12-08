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陸官方智囊：明年經濟成長料6%以下

2019-12-08 09:33聯合報 記者羅印冲／即時報導

大陸國家發改委下屬官方智庫「中國經濟體制改革研究會」主辦的第17屆「中國改革論壇」，昨在北京舉辦。曾任國務院發展研究中心副主任的全國政協經濟委員會副主任劉世錦坦言，明年起，大陸的GDP增長率會降至6%以下，並表明不應「用刺激性辦法保6」，而須「用改革的辦法穩5」。

根據新浪網報導，劉世錦在演講中指出，大陸GDP從過去30年的高速增長到近10年的逐步回落，「很難用一般的周期波動理論去解釋」，而是由10%左右的高速增長階段向將來5%左右的中速增長階段的轉換。

劉世錦的團隊近期研究發現，2020年至2025年大陸經濟的潛在增長率基本上都在6%以下，處於5%到6%之間，「我們經歷的是增長階段的轉換，它是符合規律的，下一步，其實中國經濟潛在增長率是在6%以下的，就是這樣一個簡單的結論」。

劉世錦分析，大陸工業化階段重要歷史需求峰值相繼出現，房地產、基建投資、出口的峰值分別於2003年、2006年、2011年左右出現，焦炭、水泥、乙烯、粗鋼等重要工業產品的峰值亦已出現，意味之後整個經濟增長就會進入所謂的「平台期」，再逐步回落。

同時人口和勞動力結構有重要變化，從2012年開始，大陸15至59歲勞動年齡人口每年至少減少200萬，最近數年更是每年減少四五百萬人，就業人口總量從去年開始下降。

對此，劉世錦指出，近年的「穩增長」是為了「穩就業」，「其實反過來想，就是因為勞動力總量和結構的變化，它本身就是經濟減速的一個變量」。

劉世錦並指出，貨幣政策、財政政策等宏觀政策不可能改變潛在增長率。他認為，大陸目前的的宏觀政策並不「緊」，總體上比較偏「鬆」；「如果你想繼續把它放鬆，放得更鬆，用一種刺激性政策，試圖達到超過潛在增長率的增速，實際上是寅吃卯糧」。他警告，刺激性政策有可能成為「經濟真正斷崖式下跌的一個誘因」。

他預言，明年一季度後，經濟有很大可能再次進入下行通道，所以明年「穩增長」的壓力和挑戰將大於今年。

曾任大陸國務院發展研究中心副主任的全國政協經濟委員會副主任劉世錦，昨日在「中國改...
曾任大陸國務院發展研究中心副主任的全國政協經濟委員會副主任劉世錦，昨日在「中國改革論壇」表示，明年起大陸的GDP增長率會降至百分之六以下。（中新社）
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