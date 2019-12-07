大陸下個月5日發行鼠年生肖郵票 出自名家之筆

據北京日報報導，中國郵政集團將於明年1月5日發行鼠年特種郵票一套2枚，圖案分別為「子鼠開天」和「鼠兆豐年」，這次鼠年生肖郵票由生肖為鼠的大陸知名當代藝術家韓美林再次創作。

2020年是農曆庚子年，即生肖紀年的鼠年。報導稱，韓美林此次創作的鼠年生肖郵票，郵票畫面採用小寫意裝飾畫法，第一圖為「子鼠開天」，一隻形象可愛的老鼠騰空跳起，抬頭望天，奮力咬破混沌，寓意民間傳說中的「鼠咬天開」，同時老鼠跳躍的姿態也寓意鼠年生活節節高之意。