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大陸下個月5日發行鼠年生肖郵票 出自名家之筆

2019-12-07 17:06聯合報 記者林則宏／即時報導

北京日報報導，中國郵政集團將於明年1月5日發行鼠年特種郵票一套2枚，圖案分別為「子鼠開天」和「鼠兆豐年」，這次鼠年生肖郵票由生肖為鼠的大陸知名當代藝術家韓美林再次創作。

2020年是農曆庚子年，即生肖紀年的鼠年。報導稱，韓美林此次創作的鼠年生肖郵票，郵票畫面採用小寫意裝飾畫法，第一圖為「子鼠開天」，一隻形象可愛的老鼠騰空跳起，抬頭望天，奮力咬破混沌，寓意民間傳說中的「鼠咬天開」，同時老鼠跳躍的姿態也寓意鼠年生活節節高之意。

第二圖為「鼠兆豐年」，兩隻大老鼠帶著萌動可愛的小老鼠側身遠望，身邊是寓意豐收的花生，表情歡喜、得意，寓意2020年五穀豐登，生活幸福美滿，也包含鼠到福來含義。

大陸將在下個月發行的鼠年生肖郵票之「鼠兆豐年」。（取自《北京日報》）
大陸將在下個月發行的鼠年生肖郵票之「鼠兆豐年」。（取自《北京日報》）
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大陸將在下個月發行的鼠年生肖郵票之「子鼠開天」。（取自《北京日報》）
大陸將在下個月發行的鼠年生肖郵票之「子鼠開天」。（取自《北京日報》）
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北京中國郵政藝術家

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