劉結一走訪上海台商 盼兩岸早日「應通盡通」

大陸國台辦主任劉結一日前赴上海參加長三角區域一體化發展活動時，還走訪鼎捷軟體、安法門診部等台商。劉結一表示，兩岸要共同努力，深化交流合作，早日實現「應通盡通」，打造共同市場，促進共同發展。

中國台灣網披露，劉結一還與上海市台辦進行座談，聽取市台辦的工作彙報。上海市副市長宗明、市台辦主任李文輝等人出席座談。劉結一強調，要全力做好台胞台企服務工作，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程作出新的貢獻。

劉結一還先後走訪安法門診部、鼎捷軟體等台商，調研《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》(簡稱31條措施)及新推出的26條措施推進情況。國台辦經濟局局長張世宏，上海市台辦主任李文輝，上海市長寧區委書記王為人、區常委陳志奇，靜安區委常委淩惠康陪同走訪調研。

安法集團創辦人王桂良表示，安法長期以來一直在抗衰老醫學領域中不斷探索，目前落戶上海就是希望探索更廣闊的市場，不斷發展。劉結一鼓勵企業抓住長三角一體化發展機遇，在實現自己更大發展的同時，推動兩岸醫療衛生合作。

劉結一表示，兩岸要共同努力，深化交流合作，早日實現「應通盡通」，打造共同市場，促進共同發展。

鼎捷軟體是在大陸上市的台商企業。劉結一一行在鼎捷軟體總裁葉子禎帶領下，參觀鼎捷智慧+體驗中心，親身感受鼎捷智慧製造應用方案的成果。