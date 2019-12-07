大陸資深涉台學者郭震遠今晨逝世 享年76歲

大陸國際關係和資深涉台學者郭震遠今（7）日淩晨一時二十六分因心臟病突發在北京過世，享年76歲。

郭震遠的兒子郭西煒今在微信朋友圈發文，「這是我父親郭振震遠，第一條朋友圈，也是他老人家最後一條朋友圈。2019年12月7日凌晨1：26他老人家因突發心梗去世，享年76歲。由於事發突然我父親很多朋友的聯繫方式我一時無法找到，所以我在這先告知各位一下。也麻煩各位看到後和我聯繫，在此我謝謝各位了。」

郭震遠是中國國際問題研究所的資深研究員，長期從事國際關係，特別是大國關係和國際戰略問題研究。他在文革前就讀北京師範大學地理系，文革後又考入地理系讀研究生，畢業後進入國家環保局工作。

郭震遠結識中國國際問題研究中心總幹事宦鄉後，深受其賞識並調入中國國際問題研究中心，在宦鄉指導下開始從事國際關係研究，擔任中國國際問題研究中心常務幹事、研究員。

郭震遠今年8月撰文指出，大陸已具有的對台灣綜合實力的不可逆轉的壓倒性全面優勢，是中國必然統一的堅定基礎；大陸日益成熟的對台戰略、政策和策略是中國必然統一的充分條件。