大陸外匯存底11月略減 連續兩個月未增持黃金

截至11月底，大陸外匯存底為3兆955.91億美元，較10月底減少95.7億美元。值得注意的是，中國人民銀行（大陸央行）已連續兩個月未增持黃金。

大陸國家外匯管理局今（7）日公布的數據顯示，截至11月底，大陸外匯儲備餘額為3兆955.91億美元，較10月底減少95.7億美元。今年以來，大陸外匯存底增加229億美元，增幅為0.7%。

大陸國家外匯管理局發言人王春英表示，11月大陸外匯市場供求保持基本平衡，市場預期總體穩定。受全球經濟增長、貨幣政策預期、貿易局勢等因素影響，美元指數小幅上漲，主要國家債券價格有所下跌。匯率折算和資產價格變化等估值因素，是影響11月外匯存底規模變化的主要原因。

人民幣兌美元匯率在11月一度升破7關口。

澎湃新聞報導，大陸外匯存底從去年11月出現一波五連漲，去年11月、12月和今年前三個月，分別增加86億美元、110.15億美元、152.12億美元、22.56億美元和85.8億美元，在4月下降38億美元後，外匯存底在人民幣兌美元匯率貶值的背景下，在5月和6月分別增長61億美元和182億美元，7月減少155億美元，8月則重新回升，增加34.79億美元，9月則減少147.45億美元，10月增加127.3億美元，11月減少95.7億美元。

王春英表示，今年以來，大陸經濟繼續保持總體平穩、穩中有進發展態勢，主要指標運行在合理區間內，有效應對國際風險挑戰明顯增多的複雜局勢。受此支撐，大陸國際收支保持基本平衡，外匯存底規模總體穩定。

展望未來，國家外匯局表示，當前全球經濟增長放緩，外部不穩定不確定性因素依然較多。但大陸經濟發展有著巨大韌性、潛力和迴旋餘地，經濟長期向好的態勢不會改變，並將堅持新發展理念，推動經濟高品質發展，持續推進更高水準的對外開放。這有利於大陸外匯市場保持平穩運行，也將為外匯存底規模總體穩定提供支撐。