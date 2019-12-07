親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

北市林森北路四面佛疑遭丟汽油彈縱火 4女嗆傷送醫

大陸外匯存底11月略減 連續兩個月未增持黃金

2019-12-07 11:34聯合報 記者李仲維／即時報導

截至11月底，大陸外匯存底為3兆955.91億美元，較10月底減少95.7億美元。值得注意的是，中國人民銀行（大陸央行）已連續兩個月未增持黃金。

大陸國家外匯管理局今（7）日公布的數據顯示，截至11月底，大陸外匯儲備餘額為3兆955.91億美元，較10月底減少95.7億美元。今年以來，大陸外匯存底增加229億美元，增幅為0.7%。

大陸國家外匯管理局發言人王春英表示，11月大陸外匯市場供求保持基本平衡，市場預期總體穩定。受全球經濟增長、貨幣政策預期、貿易局勢等因素影響，美元指數小幅上漲，主要國家債券價格有所下跌。匯率折算和資產價格變化等估值因素，是影響11月外匯存底規模變化的主要原因。

人民幣兌美元匯率在11月一度升破7關口。

澎湃新聞報導，大陸外匯存底從去年11月出現一波五連漲，去年11月、12月和今年前三個月，分別增加86億美元、110.15億美元、152.12億美元、22.56億美元和85.8億美元，在4月下降38億美元後，外匯存底在人民幣兌美元匯率貶值的背景下，在5月和6月分別增長61億美元和182億美元，7月減少155億美元，8月則重新回升，增加34.79億美元，9月則減少147.45億美元，10月增加127.3億美元，11月減少95.7億美元。

王春英表示，今年以來，大陸經濟繼續保持總體平穩、穩中有進發展態勢，主要指標運行在合理區間內，有效應對國際風險挑戰明顯增多的複雜局勢。受此支撐，大陸國際收支保持基本平衡，外匯存底規模總體穩定。

展望未來，國家外匯局表示，當前全球經濟增長放緩，外部不穩定不確定性因素依然較多。但大陸經濟發展有著巨大韌性、潛力和迴旋餘地，經濟長期向好的態勢不會改變，並將堅持新發展理念，推動經濟高品質發展，持續推進更高水準的對外開放。這有利於大陸外匯市場保持平穩運行，也將為外匯存底規模總體穩定提供支撐。

官方儲備資產表同時顯示，11月大陸央行黃金儲備為6,264萬盎司，與10月持平，連續兩個月未增持。

今年以來，大陸外匯存底增加229億美元，增幅為0.7%。中新社資料照片
今年以來，大陸外匯存底增加229億美元，增幅為0.7%。中新社資料照片
分享

外匯大陸央行

延伸閱讀

陸積體電路前十月出口年增18.2%，出口轉移...

周志懷：大陸對台堅持「拉手不鬆手」 形成三條...

長三角定位…一極「三區」一高地

貿易戰延燒 美企減少進口大陸貨品

相關新聞

習近平主持政治局會議 傳遞2020年經濟工作五大信號

2019-12-07 10:37

陸積體電路前十月出口年增18.2%，出口轉移明顯

2019-12-07 11:12

A股大整頓 至少12家下市

2019-12-07 02:15

壽險外資持股比調整

2019-12-07 02:15

逆周期調節工具 明年妥善運用

2019-12-07 02:14

長三角定位…一極「三區」一高地

2019-12-07 02:14

全球首見 純鹼期貨鄭州掛牌

2019-12-07 02:12

金山葛珂 用產品取悅客戶

2019-12-07 02:11

飛鶴董座 拚當乳業清流

2019-12-07 02:07

台商憂反滲透法 張小月：與台商無關別擔心

2019-12-06 18:06

張小月預測大陸經濟明年跌破6 海基助台商轉型

2019-12-06 17:03

反送中衝擊 港鐵估損失16億元

2019-12-06 13:19

支付寶又崩潰 網友：花唄可以不用還？

2019-12-06 12:48

人行超量開展人民幣3000億元MLF操作 投放跨年流動性

2019-12-06 10:22

香港迪士尼淪鬼城！別怪反送中 其實是這裡更好玩...

2019-12-06 10:00

山西晉中、江蘇南京 首批重點培育

2019-12-06 02:28

農業高新示範區 陸目標30家

2019-12-06 02:28

助中小企業數字化升級 廣東啟動

2019-12-06 02:22

專家聚海口探討 數字經濟和區塊鏈國際合作

2019-12-06 02:22

逾5千萬戶小店 獲網商銀行貸款

2019-12-06 02:22

北海南珠之鄉 珍珠銷量年逾43億元

2019-12-06 02:21

陸預測明年GDP 「保四爭五」被消失

2019-12-06 00:01

劉結一：台企升級 長三角提供新空間

2019-12-05 23:56

入CPTPP…陸態度積極

2019-12-05 23:53

關稅稅率將授權國務院調控

2019-12-05 23:53

阿里網銀擴增小店融資

2019-12-05 23:53

華為再反擊 告美FCC違憲

2019-12-05 23:53

台商前進長三角 投資2,000億

2019-12-05 23:53

支持長三角一體化 大陸稅務機關推出16項措施

2019-12-05 23:43

澳門回歸20周年 大陸與澳門簽署雙邊本幣互換協議

2019-12-05 17:48

預測中國GDP保四爭五 經濟學家分析被消失

2019-12-05 14:26

貿易戰下 陸IC進口冷、出口熱

2019-12-05 13:53

華為今提抗告 要推翻美FCC科技制裁

2019-12-05 12:13

老乾媽辣醬「靈魂」遵義辣椒供需拉警報 價格上漲50%

2019-12-05 11:39

反送中影響 港媒：中資機構改聘陸人

2019-12-05 11:38

滬東老船廠 將變新經濟園區

2019-12-05 04:16

大陸經濟下行10年 還未見底

2019-12-05 04:14

邊境貿易發展 陸全力支持

2019-12-05 04:11

昆山試驗區 台企6年投資案940個

2019-12-05 04:09
看更多

熱門文章

男子長相神似彌勒佛 遭富婆「供養」成網紅

2019-12-06 16:50

你來我往 北京證實對美外交領事人員祭出限制

2019-12-06 16:59

環時社評：美台往前走 共軍戰艦可直駛台港口

2019-12-06 15:12

「朝朝暮暮永相濡」97歲物理學家為愛妻寫情書六十載

2019-12-06 13:29

彈無虛發！大陸「槍王」誕生 是「00後」的她

2019-12-06 12:29

正妹撞球裁判飄仙氣！純白旗袍襯托S型曲線一夕爆紅

2019-12-06 19:19

支付寶又崩潰 網友：花唄可以不用還？

2019-12-06 12:48

何君堯遭英國褫奪名譽博士學位 大陸送暖頒一個給他

2019-12-06 18:43

反送中後遺症？陸招港大學生新增無犯罪記錄

2019-12-06 14:09

全球首次拍到雪豹現身四川熊貓棲地 可惜擦身而過

2019-12-06 16:44

專訪：中國迫害維吾爾人 伊斯蘭國家為何不發聲

2019-12-06 22:44

陸學者：民進黨修兩岸條例 嚴重威脅和平統一前景

2019-12-06 22:34

影／3歲童遭倒車碾死 老翁目睹卻沒提醒引網友公憤

2019-12-06 12:53

港警：過去一周社會氣氛相對和平 無使用任何彈藥

2019-12-06 21:47

北京政協常委、京劇演員 傳家中自縊身亡

2019-12-06 16:47

中國推網路遊戲 香港反送中領袖成通緝犯角色

2019-12-06 16:20

周日大遊行 港警：暴力就腰斬

2019-12-07 00:01

少女被迫賣淫遇害 17歲被告判無期

2019-12-06 13:26

張小月預測大陸經濟明年跌破6 海基助台商轉型

2019-12-06 17:03

明年6月6日起 上海迪士尼門票最高漲至3076元

2019-12-06 22:50

只因手機沒信號 中國女老師在美鬧失聯2天

2019-12-06 16:31

會見澳門新一屆政府團隊 大陸國務院：全面準確貫徹一國兩制

2019-12-06 20:21

習近平主持政治局會議 傳遞2020年經濟工作五大信號

2019-12-07 10:37

招收港生新規 陸暨大要求無犯罪紀錄

2019-12-07 00:11

陸公安部長盼港警「新一哥」：與陸公安加強協作

2019-12-06 21:17

港府開綠燈 准周末大遊行 估百萬人上街

2019-12-06 13:28

對等反制 陸對美駐中外交人員設限

2019-12-07 00:22

時代的眼淚！老派市集再收一攤 變身愛國教育基地

2019-12-07 11:00

中共中央政治局今開會議 研究明年經濟工作

2019-12-06 20:37

承德避暑山莊曾是侏羅紀公園？驚見逾300個恐龍足跡

2019-12-07 10:58

全球首見 純鹼期貨鄭州掛牌

2019-12-07 02:12

A股大整頓 至少12家下市

2019-12-07 02:15

德國綠黨領袖：政府在香港問題上「膽小如鼠」

2019-12-06 22:19

周志懷：大陸對台堅持「拉手不鬆手」 形成三條連接線

2019-12-07 09:42

建制派口頭譴責行動支持 彈劾林鄭案遭否決

2019-12-06 14:32

英國給香港BNO護照持有人居留權 傳有進展

2019-12-06 14:59

香江風情／福地香港 居然有地震

2019-12-07 00:18

香港警務處長赴天安門廣場觀看升旗

2019-12-07 09:20

福州旅遊節 打造海上絲綢之路

2019-12-06 23:58

被欠薪整年！記者當「搓澡工」餬口

2019-12-06 13:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top